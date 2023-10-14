Как быстро заправить одеяло в пододеяльник: видео

Смена постельного белья – процесс регулярный, но не самый приятный. А одним из самых трудных его этапов считается необходимость заправить одеяло в пододеяльник. Почти каждая хозяйка не раз мечтала о том, чтобы был изобретен хитрый способ или специальное приспособление, которое позволяло бы сделать это за считанные секунды и, желательно, без их помощи.

Такого чуда пока не произошло, однако способ сделать это быстро – существует.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел у пользовательницы с ником @dinaro44ka видеоролик, в котором девушка показала лайфхак, позволяющий очень быстро, а, главное, легко заправить одеяло в пододеяльник. С этим запросто можно справиться в одиночку, и даже не придется залезать внутрь пододеяльника и искать эти ненавистные углы.