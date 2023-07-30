Зачем класть лук у кровати летом

Луку приписывают множество целебных свойств. Так, еще в Средневековье люди выяснили, что если класть этот овощ возле кровати, это поможет облегчить кашель.

А в 1900-х врачи и вовсе верили в то, что лук способен предотвратить простуду и грипп. И этому есть объяснение: лук обладает антибактериальными свойствами, хотя современные ученые рекомендуют лечиться более прогрессивными средствами.

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Так или иначе, лук полезен не только, как лекарство от простуды. В летний период он вполне может защитить и от насекомых. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Если вы устали мучиться от комаров каждую ночь, нарежьте лук, положите его на тарелку и поставьте возле кровати. Другие насекомые также сразу же оставят вас в покое. В луке содержится органическое соединение аллицин – оно блокирует естественный запах человека, из-за чего он становится как бы невидимым для кровопийц. Теми же свойствами обладает чеснок.

Когда чеснок или лук попадают в организм, аллицин начинает выделяться на коже вместе с потом и отпугивать насекомых.

Помимо того, что лук отпугивает комаров, он также способствует крепкому сну. В составе овоща содержится аминокислота, которая обладает успокаивающим эффектом. Если же комар все-таки укусил вас, вы можете натереть луком место укуса – овощ обладает противовоспалительным действием, которое уменьшает зуд и отек.

Чтобы защититься от назойливых насекомых, медики рекомендуют не только класть лук рядом с собой, но также употреблять его в пищу вместе с чесноком. В числе других продуктов, которые отпугивают насекомых – помидоры и фасоль. Они раздражают комаров за счет содержания витамина B1 и тиамина.

Если вы не против острого, можно налегать на блюда с перцем чили – органическое соединение капсаицин в составе перца пагубным образом влияет на насекомых.