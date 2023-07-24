Как поймать и выгнать осу из квартиры

Осы — вовсе не вредители, как, возможно, думают многие. Эти насекомые не только лакомятся фруктами и ягодами, а также питаются личинками садовых вредителей и мух, которые способны испортить жизнь любому садоводу.

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Однако, если оса залетела в дачный дом или в квартиру, она может доставить человеку массу неудобств. Дожидаться, пока насекомое само найдет выход из жилища, точно не стоит. Осу необходимо поймать и выгнать из квартиры. Простые способы это сделать — в материале «Рамблера».

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Чаще всего оса залетает в квартиру случайно. У нее нет цели ужалить всех, кто в этот момент находится в помещении. Насекомое бросает все свои силы на то, чтобы выбраться наружу, поэтому вероятнее всего оса постарается подобраться как можно ближе к окну. Вам останется только помочь ей поскорее улететь прочь. В этом заинтересованы и вы, и насекомое.

Итак, как можно поймать и прогнать осу из жилища.

Банка и лист бумаги

Самый простой и, вероятно, всем известный способ. Для того, чтобы поймать осу в квартире, вам понадобится небольшая банка и плотный лист бумаги. Необходимо дождаться, когда насекомое сядет на твердую поверхность, и аккуратно накрыть его банкой. Затем под горлышко емкости подоткнуть плотный лист бумаги (можно использовать картон или тонкий журнал), чтобы оса не смогла вылететь. Осталось вынести банку с осой из дома или вытряхнуть насекомое за окно.

Спичечный коробок

Из коробка вытряхнуть спички. Верхнюю часть приоткрыть примерно на треть. Пустым коробком со сдвинутой верхней частью накрыть сидящее на поверхности насекомое и закрыть коробок. Вынести коробок с осой за пределы квартиры или дома и открыть «ловушку». Насекомое тут же улетит восвояси.

Полотенце или ткань

Этот способ подходит для особо отважных людей. Но даже вы достаточно смелы, стоит все же позаботиться о своей безопасности и надеть на руку перчатку, чтобы не пострадать от укуса осы. Полотенцем или любой другой тканью, оказавшейся под рукой, следует накрыть насекомое, немного прижать его к поверхности и вынести из дома ли стряхнуть в окно.

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