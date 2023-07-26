Кошка, едва переступив порог дома, становится его душой. И конечно, владельцы котиков и кошечек делают все, чтобы питомец был счастлив. Например, обустраивают места, где ему будет приятно спать.

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"Рамблер" рассказывает, как правильно выбрать лежанку для кошки, чтобы ей захотелось немедленно в нее забраться.

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Что нужно учесть при выборе лежанки для кошки

Размер. Лежанка должна быть достаточно широкой, чтобы кошке могла не только свернуться калачиком, но и вытянуться во весь рост. Материал. Ткань должна быть мягкой и приятной, пусть это будет плюш или искусственный мех. Поддержка. Кошка должна быть в безопасности, лежанка должна быть устойчивой и достаточно крепкой. Легкость очистки. Сразу же обращайте внимание на то, как вы будете чистить лежанку от волос и стирать. Расположение. Понаблюдайте за кошкой и разместите лежанку там, где ей нравится лежать. Дизайн. Лежанка должна соответствовать интерьеру вашего дома и быть приятной глазу.

Важно помнить, что каждая кошка может иметь свои предпочтения, поэтому возможно, что вам придется попробовать несколько различных вариантов, прежде чем вы найдете подходящую лежанку для вашей кошки.

Как кошки выбирают любимые места

Кошки выбирают места, которые им кажутся наиболее удобными и мягкими для отдыха. Это могут быть мягкие поверхности, такие как кровати, диваны или кресла.

Кошки любят тепло, поэтому они могут выбирать места, где есть источник тепла, например, около радиаторов или на солнечных пятнах.

Кошки предпочитают лежать на местах, где они могут чувствовать себя безопасно и защищенно. Это могут быть укрытые уголки, подвесные кровати или высокие места, где они могут наблюдать за окружающей обстановкой.

Некоторые кошки просто имеют привычку лежать на определенных местах, которые им нравятся или которые они рассматривают как свою территорию.

Кошки имеют очень развитый обонятельный аппарат, и они могут предпочитать лежать на местах, которые имеют определенный запах, например, на одежде или на предметах с их запахом.