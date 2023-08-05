Стало известно, как спастись от жары, если дома нет кондиционера

Чтобы охладить квартиру, в которой нет кондиционера, нужно уменьшить попадание в нее прямых солнечных лучей. Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев изданию NEWS.ru

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По словам эксперта, утром и днем следует особенно внимательно следить за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали в комнату. В противном случае будет очень жарко. От ультрафиолета помогут защититься плотные шторы, жалюзи и светоотражающие пленки.

Однако все эти способы временные. Спустя время в комнате снова станет душно, особенно если в ней установлены большие окна или лоджия.

Если окна выходят на солнечную сторону, а убирать шторы или жалюзи не хочется, то стоит распылить на них холодную воду.

"Когда начнет особенно сильно припекать, из пульверизатора распылите ледяную воду в центре каждой комнаты. Таким образом можно охладить руки и лицо, станет легче", — отметил Федор Васильев.

В жаркую погоду также лучше не переусердствовать с использованием утюга, духовки и плиты.