3 способа вернуть белизну плиточным швам

С течением времени, плиточные швы становятся менее белоснежными, и это может негативно сказаться на общем виде плиточной поверхности. "Рамблер" поделится методами, как можно справиться с этой проблемой самостоятельно.

© ru.123rf.com

Проблема потемневших плиточных швов обычно связана с накоплением грязи в порах между плитками. Стандартные методы чистки обычно не приносят должного результата. Вот несколько советов, которые могут вам помочь.

Покраска

Вы можете попробовать закрасить швы между плиткой. Это быстрый, но временный способ вернуть белизну. Учтите, что белый цвет может сохраниться не очень долго. Для этой цели существует специальная краска, которую можно приобрести в строительных магазинах.

Чистящие средства

Эффективный способ - использование чистящих средств с содержанием хлора. Это поможет избавиться от грязи и даже плесени. Нанесите чистящее средство на швы с помощью зубной щетки, хорошо прочистите, а затем промойте водой. Не забудьте вытереть поверхность сухой тряпкой.

Специализированные средства