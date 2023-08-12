Эксперт рассказал, как правильно собирать грибы

Существует распространенное мнение, согласно которому лучше срезать гриб ножом. Однако этот не имеет отношения к реальности, рассказал " Аргументам и Фактам " кандидат технических наук, специалист по производству грибов и пищевым технологиям Дмитрий Зыков .

Как объяснил эксперт, такой метод способствует гибели грибницы. Остаток ножки гриба в почве является мишенью для микроорганизмов, они разрушат не только его, но и саму грибницу. Для ее сохранения лучше всего мягко выкрутить гриб, а загрязнения на ножке сразу же срезать и счистить ножом.