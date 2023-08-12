Эксперт рассказал, как правильно собирать грибы
Существует распространенное мнение, согласно которому лучше срезать гриб ножом. Однако этот не имеет отношения к реальности, рассказал "Аргументам и Фактам" кандидат технических наук, специалист по производству грибов и пищевым технологиям Дмитрий Зыков.
Как объяснил эксперт, такой метод способствует гибели грибницы. Остаток ножки гриба в почве является мишенью для микроорганизмов, они разрушат не только его, но и саму грибницу. Для ее сохранения лучше всего мягко выкрутить гриб, а загрязнения на ножке сразу же срезать и счистить ножом.
Впоследствии добычу необходимо очень хорошо промыть и желательно сделать это в нескольких водах, обратил внимание специалист.
Ранее были названы съедобные грибы, которые растут в России.
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