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Эксперт рассказал, как правильно собирать грибы

Существует распространенное мнение, согласно которому лучше срезать гриб ножом. Однако этот не имеет отношения к реальности, рассказал "Аргументам и Фактам" кандидат технических наук, специалист по производству грибов и пищевым технологиям Дмитрий Зыков.

Эксперт рассказал, как правильно собирать грибы
© Unsplash

Как объяснил эксперт, такой метод способствует гибели грибницы. Остаток ножки гриба в почве является мишенью для микроорганизмов, они разрушат не только его, но и саму грибницу. Для ее сохранения лучше всего мягко выкрутить гриб, а загрязнения на ножке сразу же срезать и счистить ножом.

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Впоследствии добычу необходимо очень хорошо промыть и желательно сделать это в нескольких водах, обратил внимание специалист.

Ранее были названы съедобные грибы, которые растут в России.

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