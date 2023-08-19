Как использовать опавшие в саду листья

Осень не за горами, а значит скоро кроны деревьев начнут активно редеть. Многие считают, что опавшие листья – это просто нежелательный мусор. На самом деле, это ценный ресурс, который может быть использован для благоустройства участка или сада. "Рамблер" рассмотрит несколько способов полезного применения листвы.

© unsplash.com

Измельчение — первый шаг

Прежде чем приступать к использованию листьев, их стоит измельчить. Для этого газонокосилка — отличный помощник. Этот процесс не займет много времени, но зато значительно облегчит последующую работу.

5 креативных способов использования листьев

Мульчирование для сохранения влаги. Используйте измельченные листья в качестве мульчи — это позволит сохранить влагу в почве, снизив частоту поливов. Также, она защищает почву от сорняков.

Защита растений зимой. Если на участке есть растения, которые боятся холода, накройте их слоем листьев. Толстая подушка из листвы обеспечит растения защитой от холодных зимних ветров до последнего морозного дня весны.

Органический компост. Листья богаты углеродом, что делает их отличным материалом для органического удобрения. Перед использованием в компосте, убедитесь, что вашим растениям оно подойдет.

Подпитка почвы. Внесение измельченных листьев в почву поможет улучшить ее структуру, плодородность. Также это способствует привлечению полезных бактерий и дождевых червей.

Созидание запасов. Храните листья в ящиках или мешках для долгосрочного использования. Они сохранят свои свойства до 1-3 лет. Важно держать их в сухом месте, предотвращая попадание влаги.

Учитесь отличать полезное от вредного