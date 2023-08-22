Как использовать неподходящую косметику в быту: 7 лайфхаков

Пожалуй, любой женщине знакома ситуация – во время шоппинга покупаешь уйму косметики, а дома обнаруживаешь, что половина купленного не подходит.

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Однако это не повод расстраиваться, ведь многие косметические средства можно использовать в быту.

Подробнее о лайфхаках, которые наверняка не раз вас выручат и подарят новую жизнь косметике – в материале "Рамблера".

Лаг для ногтей

Лак для ногтей – незаменимое средство для подкрашивания царапин на обуви, а также для маскировки ободравшихся каблуков. А если у вас давно стоит без дела прозрачный лак, вам следует знать, что его можно использовать для заполнения царапин на лакированной мебели. Вдобавок к этому, прозрачный лак выручит, когда нужно закрепить винтики на дужках очков.

Мицеллярная вода

Вашей коже не подошла новая мицеллярная вода? Не беда. Используйте средство для того, чтобы удалить грязь с белой подошвы обуви. Просто смочите ватный диск в мицеллярной воде и протрите им подошву. Кроме того, при помощи мицеллярной воды, вы можете избавиться от тонального крема на воротнике рубашки.

Лак для волос

Сбрызните лаком для волос новую пару обуви изнутри. Этот лайфхак поможет избежать вам следов на ногах после носки.

Увлажняющий крем

Увлажняющий крем плохо справляется со своей основной задачей? Не стоит расстраиваться. Крем для лица или тела можно смело использовать, чтобы смягчить кожаную мебель и придать ей блеск.

Шампунь

Шампунь идеально подойдет для стирки шерстяных вещей и другой одежды из деликатных тканей. Для этих целей вместо шампуня можно также использовать гель для душа или средство для интимной гигиены. Даже если срок годности уже истек, для стирки одежды эти средства по-прежнему сгодятся.

Спиртовой тоник

Тоник, в котором содержится спирт, может вполне выполнять функцию санитайзера. С его помощью вы можете избавиться от бактерий на руках, а также на смартфоне, ноутбуке и других поверхностях.

Двухфазное средство для снятия макияжа