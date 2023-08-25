Как нельзя хранить летние вещи

Когда лето подходит к концу, самое время подумать о том, как и куда убрать сезонные вещи. С легкими юбками и платьями, футболками, топами и невесомыми брюками, увы, придется попрощаться почти на целый год.

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К сожалению, часто, убирая с самых удобных полок шкафа летнюю одежду, мы непроизвольно совершаем некоторые ошибки, которые могут привести вещи в негодность.

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О том, как этого избежать и чего делать категорически нельзя, читайте в материале «Рамблера».

Убирать все вещи в вакуумные пакеты

Вакуумные пакеты, безусловно, хороши для экономии места в шкафу. Особенно, если у вас в квартире нет просторной гардеробной. Но стоит понимать, что не все летние вещи можно в таких пакетах хранить. На одежде из деликатных тканей, например, из шифона, могут после такого хранения остаться некрасивые заломы, которые очень сложно (а иногда и невозможно убрать). Плиссированные блузки, одежду с фурнитурой, пиджаки и легкие блузки в вакуумных пакетах хранить не стоит. А вот джинсы, шорты, футболки и другие вещи из плотных тканей вполне переживут такую «зимовку».

Отправлять в шкаф несвежие вещи

Даже если вам кажется, что летнее платье или брюки вполне чистые, не поленитесь их постирать и тщательно высушить. В складках несвежих вещей прекрасно себя чувствуют и размножаются всевозможные бактерии, из-за которых одежда будет неприятно пахнуть. А уж если вы не заметили вовремя даже небольшое пятно, от него потом будет крайне сложно избавиться. Не забывайте обязательно проветривать шкафы, где хранится ваша летняя одежда, хотя бы раз в пару месяцев. Также хорошей идеей будет разложить на полках ароматические саше.

Хранить вещи на балконе, неотапливаемой даче или в гараже