Как нельзя хранить летние вещи
Когда лето подходит к концу, самое время подумать о том, как и куда убрать сезонные вещи. С легкими юбками и платьями, футболками, топами и невесомыми брюками, увы, придется попрощаться почти на целый год.
К сожалению, часто, убирая с самых удобных полок шкафа летнюю одежду, мы непроизвольно совершаем некоторые ошибки, которые могут привести вещи в негодность.
О том, как этого избежать и чего делать категорически нельзя, читайте в материале «Рамблера».
Убирать все вещи в вакуумные пакеты
Вакуумные пакеты, безусловно, хороши для экономии места в шкафу. Особенно, если у вас в квартире нет просторной гардеробной. Но стоит понимать, что не все летние вещи можно в таких пакетах хранить. На одежде из деликатных тканей, например, из шифона, могут после такого хранения остаться некрасивые заломы, которые очень сложно (а иногда и невозможно убрать). Плиссированные блузки, одежду с фурнитурой, пиджаки и легкие блузки в вакуумных пакетах хранить не стоит. А вот джинсы, шорты, футболки и другие вещи из плотных тканей вполне переживут такую «зимовку».
Отправлять в шкаф несвежие вещи
Даже если вам кажется, что летнее платье или брюки вполне чистые, не поленитесь их постирать и тщательно высушить. В складках несвежих вещей прекрасно себя чувствуют и размножаются всевозможные бактерии, из-за которых одежда будет неприятно пахнуть. А уж если вы не заметили вовремя даже небольшое пятно, от него потом будет крайне сложно избавиться. Не забывайте обязательно проветривать шкафы, где хранится ваша летняя одежда, хотя бы раз в пару месяцев. Также хорошей идеей будет разложить на полках ароматические саше.
Хранить вещи на балконе, неотапливаемой даче или в гараже
Иногда, стремясь освободить пространство в небольших квартирах, люди отправляют сезонные вещи на дачу, в гараж или складывают в коробки на балконе. Делать это категорически нельзя. Даже если вы самым тщательным образом упакуете одежду, от неприятностей застрахованы все равно не будете. Вещи могут отсыреть или испортиться от резких перепадов температур. Кроме того, велик шанс, что одежда впитает множество посторонних неприятных запахов. А уж если вещи окажутся под прямыми лучами солнца на долгое время, их ткань просто выгорит.