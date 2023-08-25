Как убрать нагар с утюга: народные способы

Утюг – это незаменимый помощник в бытовых делах, но со временем его поверхность может загрязниться и потерять свою эффективность. Вместо того чтобы сразу бежать за химическими средствами, стоит обратить внимание на народные способы очистки, которые часто оказываются не менее эффективными. О них расскажет "Рамблер".

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При использовании народных методов очистки утюга стоит помнить о том, что некоторые материалы могут быть чувствительны к кислотам и другим веществам. Перед тем как начать процесс очистки, проверьте реакцию на небольшом участке поверхности утюга.

Соль

Поверхность утюга со временем может покрыться накипью. Для удаления накипи существует простой метод. Включите утюг на средний режим, разогрейте его. Затем посыпьте небольшое количество обычной столовой соли на чистое, сухое полотенце. Проведите утюгом по соли несколько раз. Соль поможет удалить накипь, а поверхность станет чистой и гладкой.

Уксус

Другой эффективный способ – использование уксуса. Смешайте равные части уксуса и воды. Протрите поверхность утюга этой смесью с помощью мягкой ткани. Уксус разрушит накипь, а поверхность утюга приобретет свою первоначальную чистоту.

Лимон и сода

Пятна на поверхности утюга могут возникнуть от ожогов или соприкосновения с различными материалами. Для их удаления можно использовать лимонный сок и соду.