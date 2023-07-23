Если вы заметили, что ваш утюг начал оставлять на одежде желтые пятна, это может быть признаком того, что внутри утюга образовалась накипь. Но не стоит паниковать! Существует простой и быстрый способ очистить утюг от загрязнений внутри.

Для начала, вам понадобится смешать две ложки сухой лимонной кислоты с кипятком. После того, как кислота полностью растворится в кипятке, нужно осторожно залить полученную жидкость внутрь утюга. Обратите внимание, что он должен быть выключен и полностью остывшим.

Затем, включите утюг на режим отпаривания и дайте ему поработать несколько минут. Во время работы утюга, жидкость начнет выходить из отверстий для пара. Это значит, что процесс очистки начался.

После того, как утюг поработал несколько минут на режиме отпаривания, выключите его и дайте остыть. Затем, вылейте оставшуюся жидкость из утюга и протрите его снаружи мягкой тканью.

Об этом способе очистки утюга рассказала блогер @Okeyluba на своей странице в TikTok.