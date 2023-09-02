Как нельзя ставить кровать в спальне

Говорят, в среднем треть жизни человек проводит во сне. Для полноценного сна в идеале нужна полноценная кровать, желательно с хорошим матрасом. Однако одного лишь этого предмета мебели мало. Необходимо правильно расположить кровать в спальне.

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О том, каких ошибок следует избегать и как точно не стоит располагать кровать, читайте в материале «Рамблера».

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Изголовьем к окну

Специалисты по фэншуй утверждают, что если поставить кровать изголовьем к окну, полноценного отдыха у вас не будет. Считается, что через портал окна осуществляется связь человека с внешним миром, который будет продолжать беспокоить и по ночам. Но на самом деле можно даже не быть поклонником фэншуй (а, возможно, даже являться его противником), чтобы понять, что помехой спокойному сну будет банальный шум, доносящийся с улицы. Поэтому, если есть возможность, поставьте кровать подальше от окна.

Изголовьем к стене возле двери

В этом случае, также, как и в первом, вы можете стать жертвой шума, который не будет давать вам спать. Это касается тех, кто живет не один (с родителями, детьми, друзьями). Расположив ложе рядом с дверью, вы просто будете слышать все, что происходит в других помещениях квартиры, а также когда кто-то вернулся домой или, наоборот, вышел из дома.

Изножьем к двери

Даже сейчас многие верят в эту нехорошую примету, согласно которой положение тела на ложе ногами к двери напоминает позу покойника (именно так выносят из дома умерших). Согласно фэншую, так спящий наиболее подвержен влиянию негативной энергии. Если иных вариантов расположить кровать в комнате нет, следует хотя бы закрывать дверь во время сна.

Напротив зеркала

Еще одна легенда, о которой, наверное, все знают: зеркала могут вытягивать жизненные силы и энергию из человека, являясь своеобразным порталом между двумя мирами. Верить в это или нет, дело каждого, но проверять на собственном опыте этот факт вряд ли целесообразно. Кстати, вешать зеркало над кроватью тоже не стоит.

Под полками

Над кроватью ничего не должно висеть. Если не брать в расчет фэншуй, согласно которому это не дает расслабиться, лишние предметы над кроватью сильно утяжеляют пространство. Кроме того, на полках быстро собирается пыль, которой во время сна приходится дышать.

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