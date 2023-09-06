Почему появляется моль

Появление моли в шкафу может серьезно омрачить настроение и даже нанести финансовый урон. На стадии личинки моль начинает активно поедать все волокна животного происхождения – шерсть, кашемир, шелк и мех – то есть те вещи, которые стоят отнюдь недешево.

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К счастью, есть несколько способов, которые позволят избавиться от моли раз и навсегда.

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Подробнее об этих способах читайте в материале "Рамблера".

Избавьтесь от одежды, которую не носите

Моль предпочитает устраивать трапезу ночью в спокойных и тихих местах. По этой причине вредители чаще всего выбирают те вещи, которые давно висят без дела. Вот почему так важно время от времени разбирать гардероб и прощаться с ненужными вещами. Если к этому вы еще не готовы, почаще наводите порядок в шкафу – пылесосьте полки, вытряхивайте пыль из одежды, а те позиции, которые надеваете редко, сложите в герметичные пакеты.

Не забивайте шкаф

Если одежда в шкафу сложена слишком плотно, воздуху сложнее циркулировать, из-за чего возникает темная и влажная среда – именно она привлекает моль. Старайтесь вешать вещи таким образом, чтобы между ними оставалось свободное пространство. То же самое касается одежды, которую вы складываете на полки.

Стирайте вещи из секонд-хендов

В секонд-хендах часто можно найти уникальные и очень качественные вещи по цене одежды из массмаркета. Но в каком бы идеальном состоянии ни была вещь, обязательно постирайте ее прежде, чем вешать в шкаф. Не исключено, что в кардигане или свитере спряталась моль.

Спрячьте вещи, которыми питается моль

Выше мы уже упоминали о том, что чаще всего моль охотится за натуральными материалами – мехом, шерстью, шелком и кашемиром. Именно поэтому одежду из этих материалов стоит прятать в герметичные пакеты. Например, летом вам явно не понадобится меховая шуба или шерстяное пальто. Пусть они не занимают место в шкафу, а отправятся в герметичных пакетах в укромное место.

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