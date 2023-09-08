Как избавиться от плодовых мушек

Плодовые мушки – крайне назойливые и надоедливые создания. Стоит хотя бы ненадолго оставить тарелку с фруктами в теплом помещении, как они моментально появляются, портят аппетит и вызывают ощущение антисанитарии. После появления плодовых мушек лакомиться фруктами уже совсем не хочется.

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Появляются они моментально, но вот избавиться от мушек гораздо сложнее. К счастью, есть несколько проверенных способов, которые помогут распрощаться с насекомыми раз и навсегда.

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Подробнее об этих способах читайте в материале "Рамблера".

Как предотвратить появление плодовых мушек

Самки плодовых мушек откладывают 500 яиц за раз. При этом личинки начинают вылупляться уже в течение суток. Именно поэтому гораздо проще предотвратить появление плодовых мушек, чем избавляться от уже имеющихся вредителей.

выбрасывайте перезревшие продукты

храните фрукты и овощи в холодильнике

мойте продукты сразу же по возвращении домой – это поможет удалить потенциальные яйца и личинки с кожуры

регулярно выносите мусор

сразу же вытирайте любые пятна и потеки, особенно это касается соков и других напитков Чтобы не допустить встречи с этими насекомыми, важно соблюдать несколько правил:

Что делать, если мушки уже появились

Прежде всего следует попробовать избавиться от мушек при помощи ловушки из бумаги, уксуса и фруктов. Налейте в банку немного уксуса и добавьте кусочек очень спелого фрукта. Далее сверните листок бумаги в конус и вставьте его в банку узким концом вниз. Мушек тут же привлечет запах гниющих фруктов и они отправятся прямиком в банку, но вылезти из-за бумаги уже не смогут.

Другой способ расправиться с плодовыми мушками – при помощи вина или пива. Оставьте на столе бутылку с небольшим количеством напитка (лучше, если напиток будет уже несвежим) и парой капель средства для мытья посуды. Мушки заберутся в бутылку, но вылететь обратно не смогут.