Как избавиться от пауков в доме: копеечный лайфхак

По статистике, в среднем в одном доме живет около 1500 пауков. Многие из них прячутся, поэтому едва ли вы с ними столкнетесь. Но есть и те, которые смело выползают наружу и пугают не только детей, но и взрослых.

© Unsplash

Если вы устали от бесплодной борьбы с пауками, опробуйте проверенный лайфхак из нашего материала. Он поможет распрощаться с надоедливыми насекомыми раз и навсегда.

Видео дня

Подробнее о том, как победить пауков в доме, расскажет "Рамблер".

Резкие запахи сильно раздражают пауков, поэтому они стараются поскорее покинуть помещение, где пахнет уксусом, каштаном, апельсинами и лесными орехами. Но больше всего насекомых отпугивает запах мяты.

Для того, чтобы избавиться от пауков (а вместе с ними от комаров и грызунов, которые тоже не выносят мяту), купите небольшой горшочек с пряностью и поставьте неподалеку от того места, где часто видите пауков. Если же пауки атаковали весь дом, купите несколько горшочков и расставьте их по всей квартире.

Один горшочек обойдется в несколько сотен рублей, а эффект вы заметите моментально. Кроме того, впоследствии вы сможете использовать мяту, например, для приготовления душистого чая.

К слову, немногие знают об этом, но существует множество различных сортов данного растения. Если вы планируете использовать мяту не только как средство для борьбы с пауками, прежде всего разберитесь, какой сорт вам необходим.

Самой декоративной считается имбирная мята – она идеально подойдет для того, чтобы разнообразить интерьер. Ее зеленые листья украшены желтым рисунком, а в конце лета она цветет сиренево-розовыми цветочками.

Карамельной мяте не страшны болезни, и она может расти практически на любой почве.