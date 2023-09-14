Обставить квартиру бывает крайне непросто: хочется, чтобы она была функциональной, но при этом оставалась просторной, а еще важно не забывать об эстетической составляющей.

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Сложнее всего обустраивать маленькие комнаты. Неудачный выбор мебели может сократить пространство вдвое. Если вы задаетесь вопросом – как увеличить пространство в тесной комнате, обратите внимание на несколько проверенных лайфхаков.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Расхламляйте помещение

Время от времени всем следует проводить ревизию и избавляться от ненужных вещей. А если вы живете в маленькой квартире, то делать это нужно в два раза чаще. Даже если вы не можете назвать себя шопоголиком, у вас наверняка найдутся вещи и предметы быта, которыми вы давно не пользуетесь. То, что вышло из строя, отправьте в мусорное ведро. А вещи, которые не подошли вам, но могут быть полезны кому-то другому – продайте в интернете или отдайте нуждающимся.

Добавьте зеркало

Зеркало отлично подходит для того, чтобы визуально сделать помещение шире и просторнее. Отражающие поверхности создают ощущение воздуха и открытого пространства, за счет чего квартира кажется больше.

Используйте многофункциональные предметы быта

Производители мебели и других вещей для дома сейчас особенно заботятся о том, чтобы их товары были многофункциональными. Не пренебрегайте этим свойством, ведь оно способно сэкономить уйму места в вашей квартире. В частности, обратите внимание на складные стулья и задумайтесь о том, чтобы вместо кровати приобрести компактный раскладной диван.

Откажитесь от громоздкого шкафа

Шкафы могут занимать целую треть от общего пространства комнаты. Если вы не готовы идти на такую жертву, обратите внимание на другие способы хранения вещей. Большой популярностью пользуются стойки для одежды – они занимают гораздо меньше места и даже могут стать приятным дополнением интерьера.

Используйте единый цвет для потолков, стен, плинтусов