Как сделать косметический ремонт быстро и недорого

Каждый владелец квартиры желает провести косметический ремонт недорого, но качественно. Это можно сделать реально, если к этому процессу будут привлечены профессионалы. Чаще всего недорогой мелкий ремонт помещений предполагает лишь замену облицовки – поклейку обоев, покраску стен и потолков, установку ламината и т. д. Для выполнения этих работ приобретаются бюджетные материалы, которые по качеству и внешнему виду могут немного уступать дорогим аналогам.

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Основная цель ремонтных работ – освежить интерьер помещения, устранить мелкие дефекты и накопившиеся за годы повреждения, которые безумно раздражают и мешают в повседневной жизни.

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Подготовка

Первым, самым трудоемким этапом считается черновая отделка стен и потолка. Обычно ремонт в помещении начинают с выноса мебели и закрытия входной двери защитным тентом. Вы можете использовать толстую полиэтиленовую пленку или старое одеяло. Импровизированная штора защитит остальную часть квартиры от шума и пыли, которая даже при очень аккуратной работе, использовании пылесоса и влажной уборке полов всегда скапливается в помещении в немалом количестве.

Перед ремонтом светильники необходимо снять, вместо люстры в комнате оставить патрон с лампочкой. Если в помещении установлены стеклопакеты, то перед ремонтом будет полезно затянуть оконный проем пленкой. Понятно, что напольное покрытие тоже покрыто пленкой, проще свернуть уложенный полиэтилен, чем каждый вечер вымывать грязь в комнате.

Старые обои снимаются либо одной панелью, либо долго соскабливаются небольшими кусочками, все зависит от используемого клея. Перед снятием обоев поверхность смачивают из пульверизатора небольшим количеством воды. Через 20-30 минут шпалеры можно снимать лоскутами. Для особо прочных клеев используют кипящую воду и пар. В любом случае, после снятия старых решеток, вам придется пройтись пылесосом и жесткой щеткой, чтобы удалить пыль и остатки клея.

Потолок освобождается от декоративного покрытия гораздо быстрее и проще, чем стены. Если в планы косметического ремонта входит наклеивание пенопластовых плит или укладка пластиковых панелей, то достаточно будет снять верхний слой побелки.

Ситуация усложняется, если потолок в комнате покрашен водоэмульсионной краской или побелен известью. В этом случае на удаление прочного слоя старой отделки уйдут не менее суток.

Самый распространенный вариант восстановления потолка при косметическом ремонте предполагает выравнивание плоскости потолка. В любой комнате любой квартиры плиты перекрытия лежат с подрезом в несколько градусов, что приводит к разнице высоты потолка у противоположных стен комнаты от 2 до 5 см.

Если время и бюджет на косметический ремонт позволяют, то лучше всего выровнять потолок качественной гипсовой штукатуркой.

Что можно сделать

1. Перекрасить стены и потолки. Это один из самых простых способов обновить интерьер квартиры. Выберите краску в светлых тонах, которые будут визуально увеличивать пространство.

2. Обновить полы. Если у вас уже есть ламинат или паркет, то вы можете попробовать его отполировать или покрасить. Если же полы нуждаются в замене, то можно выбрать бюджетный вариант – поищите недорогой ламинат, выбор сейчас большой.

3. Обновить двери и окна. Если двери и окна выглядят устаревшими, то их можно покрасить или заменить на новые более современные модели.

4. Обновить сантехнику. Если сантехника выглядит старой и потрепанной, то ее можно заменить на новую более современную модель.

5. Добавить декоративные элементы. Небольшие декоративные элементы, такие как подушки, покрывала, зеркала, картины и т.д., могут значительно изменить общий вид интерьера.

6. Обновить освещение. Установка новых светильников или замена обычных ламп на энергосберегающие может значительно изменить атмосферу в квартире.