Как турецкие женщины поддерживают идеальную чистоту дома: 4 лайфхака
Все женщины ведут быт по-разному. Кто-то проводит генеральную уборку раз в месяц, кто-то прибирается каждый день, а кто-то и вовсе вызывает клининг и экономит время.
В домах турчанок, как правило, царит чистота. И вместе с тем эти женщины за редким исключением тратят на уборку много времени. Поддерживать уют в доме и при этом не сильно утруждаться турецким женщинам помогают их небольшие хитрости.
Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".
Лавровый лист для борьбы с насекомыми
Порой, чтобы избавиться от назойливых насекомых, которые атакуют крупы и сухофрукты, достаточно лишь лаврового листа. Все, что нужно – положить лавровый лист в банку или пакет. Вуаля! От насекомых не осталось и следа.
"Нет" генеральной уборке
Россиянам близка культура генеральной уборки, которую многие проводят раз в месяц и даже раз в пару недель. Как правило, такая уборка занимает целые выходные, из-за чего мы совсем не успеваем отдохнуть. Турчанки придерживаются иного принципа. Они не делают генеральную уборку, а убираются каждый день. За счет того, что грязь не успевает скапливаться по всему дому, такая уборка отнимает минимум времени.
Чистка зеркал зубной пастой
В магазинах бытовой химии можно найти множество разных средств для чистки зеркал: как бюджетных, так и весьма дорогих. Однако вы можете сэкономить на их покупке и последовать совету турецких женщин – попробуйте чистить зеркала зубной пастой. Зубная паста отлично полирует стеклянную поверхность, а еще делает так, что зеркала гораздо меньше запотевают, когда вы принимаете ванную. Кстати, использовать пасту можно также для чистки сантехники.
Ежедневное мытье балкона
Россияне часто используют балкон вместо кладовки. Со временем вещей на балконе скапливается так много, что туда попросту становится невозможно зайти. У турчанок все иначе. Они используют балкон как самостоятельное помещение. Нередко именно там размещается столовая или игровая комната для детей. В таком случае и убираться на балконе приходится чаще, чем и занимаются турецкие женщины.