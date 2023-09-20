Как турецкие женщины поддерживают идеальную чистоту дома

Все женщины ведут быт по-разному. Кто-то проводит генеральную уборку раз в месяц, кто-то прибирается каждый день, а кто-то и вовсе вызывает клининг и экономит время.

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В домах турчанок, как правило, царит чистота. И вместе с тем эти женщины за редким исключением тратят на уборку много времени. Поддерживать уют в доме и при этом не сильно утруждаться турецким женщинам помогают их небольшие хитрости.

Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".

Лавровый лист для борьбы с насекомыми

Порой, чтобы избавиться от назойливых насекомых, которые атакуют крупы и сухофрукты, достаточно лишь лаврового листа. Все, что нужно – положить лавровый лист в банку или пакет. Вуаля! От насекомых не осталось и следа.

"Нет" генеральной уборке

Россиянам близка культура генеральной уборки, которую многие проводят раз в месяц и даже раз в пару недель. Как правило, такая уборка занимает целые выходные, из-за чего мы совсем не успеваем отдохнуть. Турчанки придерживаются иного принципа. Они не делают генеральную уборку, а убираются каждый день. За счет того, что грязь не успевает скапливаться по всему дому, такая уборка отнимает минимум времени.

Чистка зеркал зубной пастой

В магазинах бытовой химии можно найти множество разных средств для чистки зеркал: как бюджетных, так и весьма дорогих. Однако вы можете сэкономить на их покупке и последовать совету турецких женщин – попробуйте чистить зеркала зубной пастой. Зубная паста отлично полирует стеклянную поверхность, а еще делает так, что зеркала гораздо меньше запотевают, когда вы принимаете ванную. Кстати, использовать пасту можно также для чистки сантехники.

Ежедневное мытье балкона