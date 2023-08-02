Эксперт по уборке рассказала, как удалить пятна с белых вещей

Эксперт по уборке рассказала, как быстро вывести пятна с белой одежды. Об этом рассказала в TikTok девушка с никнеймом @yourbff_ash.

Специалист рассказала, что этот способ помогает избавиться от пятен на одежде от пота и дезодоранта, а также реабилитирует потускневшие вещи.

Секретом в стирке для специалиста по уборке стал уксус. Девушка порекомендовала добавлять одежду в холодную воду с уксусом. По словам эксперта, после этого способа люди вновь смогут носить свои белые футболки и рубашки.

В комментариях пользователи поделились историями о том, что на протяжении многих лет используют этот лайфхак. Одни говорят, что уксус помогает избавиться от запаха плесени на одежде, другие уверяют, что стирают уксусом одежду после спортзала.