Почему кошкам нельзя давать еду со стола
Многие хозяева любят баловать своих питомцев лакомствами. Они покупают кошачью мяту, валерьянку и сушеное мясо. Важно понимать, что некоторые продукты могут повлиять на самочувствие кошки, и даже вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
«Рамблер» разобрался, можно ли давать пушистым любимцам еду со стола.
Какие продукты нельзя давать кошке
- Соленое, сладкое, маринованное и жареное. Сладкое у кошек не усваивается, а в маринованных, соленых и жареных блюдах очень много соли.
- Свинина. Это мясо слишком жирное для котов, есть риск заражения паразитами.
- Молоко. У многих пушистых любимцев с возрастом появляется непереносимость лактозы.
- Кости. Для кошек кости слишком жесткие, они могут застрять в горле, повредить пищевод и желудок.
- Печень. В сыром виде может вызывал метеоризм, а в вареном — проблемы со стулом.
- Вареный картофель. Он не усваивается в кошачьем организме.
- Бобовые. Также не усваиваются и ведут к вздутию живота.
- Рыба. Кошкам нельзя давать любую рыбу, так как из-за неё повышается риск развития мочекаменной болезни и дефицита витамина K.
- Кофе и чай. Кофеин раздражает нервную систему, грозит лишней нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.
- Брокколи, лук, чеснок и помидоры. Все эти овощи вызывают расстройства ЖКТ у кошек и ведут к накоплению вредных веществ.
- Грибы. В них содержатся вредные токсины.
- Орехи. Их нельзя давать кошкам из-за большой концентрации фосфора.
Почему кошке нельзя давать молоко
Котята после рождения питаются только молоком, но с возрастом они перестают его усваивать. Молоко может вызвать у кошки могут проблемы со стулом. Но несмотря на это, пушистым любимцам можно давать кисломолочные продукты: кефир, ряженку и нежирную сметану.
Почему кошке нельзя давать рыбу
В природе кошки рыбу не едят, потому что не могут ее поймать.
Обычно кошек кормят речной рыбой, так как она дешевле мяса. В рыбе слишком много белка и минералов, которые могут навредить пушистому любимцу. Но если все же кормить кошку рыбой, то лучше использовать морскую. Ее нужно чистить от костей и отваривать пять минут.