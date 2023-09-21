Почему кошкам нельзя давать еду со стола

Многие хозяева любят баловать своих питомцев лакомствами. Они покупают кошачью мяту, валерьянку и сушеное мясо. Важно понимать, что некоторые продукты могут повлиять на самочувствие кошки, и даже вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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«Рамблер» разобрался, можно ли давать пушистым любимцам еду со стола.

Какие продукты нельзя давать кошке

Соленое, сладкое, маринованное и жареное. Сладкое у кошек не усваивается, а в маринованных, соленых и жареных блюдах очень много соли. Свинина. Это мясо слишком жирное для котов, есть риск заражения паразитами. Молоко. У многих пушистых любимцев с возрастом появляется непереносимость лактозы. Кости. Для кошек кости слишком жесткие, они могут застрять в горле, повредить пищевод и желудок. Печень. В сыром виде может вызывал метеоризм, а в вареном — проблемы со стулом. Вареный картофель. Он не усваивается в кошачьем организме. Бобовые. Также не усваиваются и ведут к вздутию живота. Рыба. Кошкам нельзя давать любую рыбу, так как из-за неё повышается риск развития мочекаменной болезни и дефицита витамина K. Кофе и чай. Кофеин раздражает нервную систему, грозит лишней нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Брокколи, лук, чеснок и помидоры. Все эти овощи вызывают расстройства ЖКТ у кошек и ведут к накоплению вредных веществ. Грибы. В них содержатся вредные токсины. Орехи. Их нельзя давать кошкам из-за большой концентрации фосфора.

Почему кошке нельзя давать молоко

Котята после рождения питаются только молоком, но с возрастом они перестают его усваивать. Молоко может вызвать у кошки могут проблемы со стулом. Но несмотря на это, пушистым любимцам можно давать кисломолочные продукты: кефир, ряженку и нежирную сметану.

Почему кошке нельзя давать рыбу

В природе кошки рыбу не едят, потому что не могут ее поймать.