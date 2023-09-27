Как быстро справиться с известковым налетом

Известковый налет представляет собой бело-желтые отложения, состоящие из солей кальция и магния, которые остаются на поверхностях после высыхания воды, попавшей на них. Зачастую самой проблемной становится ванная комната. Там налет формируется быстрее и чаще, а хромированные покрытия сантехники становятся для хозяек проблемой.

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В этом материале "Рамблер" расскажет о простых способах и средствах, которые помогут сохранить не только аккуратный внешний вид ванной комнаты, но и уберечь поверхности от разрушения их структуры, к которому может привести известковый налет.

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С помощью уксуса

Речь идет об уксусной кислоте с концентрацией не менее 25 процентов. Для очистки крана или змеевика от известкового налета с помощью этого средства необходимо будет развести уксусную кислоту с горячей водой в соотношении 1:20. В полученном растворе смочите тряпочку или салфетку и оберните ею смеситель или змеевик и оставьте на полчаса/час. После истечения этого времени снимите салфетку или тряпку, протрите поверхность и смойте водой. Как правило, такой способ помогает добиться хорошего эффекта.

Обратите внимание, что использование уксусной кислоты допустимо на металлических, но не пластиковых или акриловых поверхностях.

С помощью лимона или лимонной кислоты

Как показывают опыты разных домохозяек, которые публикуют результаты проверок лайфхаков в соцсетях, одного лимона для удаления известкового налета будет недостаточно. Да, им можно натереть поверхность, оставить в таком виде на полтора-два часа и тщательно протереть поверхности, после чего получить относительно неплохой результат, однако следы налета все же останутся, а метод окажется не самым быстрым.

Потому некоторые вооружаются перчатками, срезают половину лимона, на другую насыпают соду и трут смесители лимоном с содой, что является более эффективным методом.