Бытовые задачи преследуют нас ежедневно. Каждый день мы замечаем новые пятна на холодильнике, накипь на чайнике, пыль на полках. Поэтому говорят, что в квартире, где только что убрались, никто не должен жить — только тогда удастся сохранить чистоту.

В потоке этих бытовых задач, мы всегда откладываем неприятный процесс мытья микроволновой печи. Но нельзя же постоянно откладывать это! Чтобы наконец взяться за дело, нужно всего лишь найти легкий и приятный способ.

Смотрите видео, чтобы узнать как всего за минуту очистить вашу микроволновку до блеска и при этом даже не использовать химию. Все лайфхаки — в видеоролике пользователя TikTok @pro_recipe.