Чем опасны новые растения и как их обезвредить после покупки

Покупка нового растения может оказаться довольно рискованной, если не соблюдать определенные меры предосторожности.

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"Рамблер" рассказывает, как выбрать комнатное растение и что нужно сделать, после того как оно окажется в доме.

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В магазине

Еще в магазине нужно внимательнейшим образом осмотреть растение на предмет вредителей и гнили. Проверьте каждый лист, особое внимание уделяя нижней стороне. Мелкие точки, похожие на пылинки, должны вас насторожить.

Также важно до покупки убедиться в том, что у растения все в порядке с корнями. Аккуратно извлеките растение из горшка и проверьте состояние корней. Во-первых, они должны быть упругими и светлым, а во-вторых, их должно быть много.

Если вас ничего не смутило, то смело можно идти на кассу и скорее везти этого красавчика домой.

Дома

Нельзя просто так взять и порадоваться новому растению в доме. Нужно кое-что для него сделать.

Карантин

Даже если вы считаете, что растение отлично выглядит и прекрасно себя чувствует, ему нужно обеспечить карантин. Лучше всего, если вы оставите его в отдельной комнате на две-три недели. За это время совершенно точно дадут о себе знать все вредители, которых вы могли не заметить в магазине.

Обработка

Вообще в магазинах должны периодически проводить обработку против паразитов, но не все это делают. Поэтому точно стоит взять это в свои руки. Желательно обработать растение мягким средством, например, зеленым мылом. За время карантина -

это можно сделать пару раз. Если же через какое-то время вы убедитесь, что растение кто-то ест, возьмите другой препарат и действуйте согласно инструкции.

Пересадка

Есть две школы мысли. Одни уверены, что пересаживать растение спустя две-три недели после покупки, другие же считают, что тянуть не стоит, так как растение все равно в стрессе и пересадку можно сделать сразу же, чтобы не травмировать растение повторно. Но все сходятся в одном - пересаживать растение действительно нужно. Во-первых, многие поставляются на рынок в специальных стаканчиках, которые мешают корням развиваться. Увидеть этот стаканчик можно, если вытащить растение из транспортировочного горшка. Корни орхидеи, например, сидят в губке, которую нужно удалить, сразу же после окончания цветения, иначе растение начнет гнить.

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