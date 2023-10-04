Нашествие клопов: чем опасны насекомые и как от них избавиться

Франция столкнулась с нашествием постельных клопов. Их находят не только в домах жителей, но и в больницах, кинотеатрах и даже общественном транспорте: на большое количество насекомых жалуются посетители парижского метро и пассажиры аэропортов.

© British Pest Control Association/Flickr

"Они превращают жизнь миллионов наших сограждан в сущий ад… Клопы - это проблема национальной безопасности здравоохранения", - заявила депутат парламента Матильда Панот.

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Клопов можно принести в дом с новой мебелью или одеждой, купленной с рук, в чемоданах из путешествий, после ночевки в отелях или съемном жилье. Чем они опасны и как их вывести? Рассказываем в материале "Рамблера".

Чем опасны постельные клопы

Постельный клоп — кровососущее насекомое. Оно питается исключительно кровью человека и домашних животных. Наибольший вред людям клопы доставляют своими укусами, которые выглядят как цепочки из нескольких отметин.

Человек не чувствует укуса, так как постельные клопы выделяют обезболивающую жидкость. Но после возникает дискомфорт: кожа может начать воспаляться и зудеть. При расчесывании укусов образуются ранки, куда может попасть инфекция. Кроме того, укусы могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Как избавиться от клопов

Лучше всего заказать профессиональную обработку квартиры от клопов - дезинсекцию. Можно для начала попробовать справиться с проблемой самостоятельно, но имейте ввиду, что надо будет проверять и обрабатывать все: не только диваны и постели, но и трещины, плинтусы, наличники у дверей и так далее. Клопы могут быть где угодно.

Инсектициды

Это группа веществ, которая помогает избавиться от клопов. Их продают в виде спрея, порошка или раствора. Нужно нанести средство на места, где вы видели насекомых. Важно при этом использовать респиратор и перчатки.

Народные средства

Они только отпугивают насекомых и вряд ли помогут, если клопы уже были обнаружены в квартире. Чем можно обработать жилье?

9%-ный уксус;

полынь, пижма или ромашка. Можно сделать отвар и протереть поверхности, а можно рассыпать травы в местах возможного появления клопов;

натуральные эфирные масла: чайного дерева, эвкалипта, розмарина, гвоздики.