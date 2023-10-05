Бытовые секреты француженок: лайфхаки для уютного дома

У каждой опытной хозяйки есть свои лайфхаки для того, чтобы держать дом в чистоте и порядке с меньшими усилиями. Кто-то использует соду, кто-то берется за лимонный сок, некоторые не мыслят жизни без паровой швабры и мойщика окон — сегодня есть десятки методов, облегчающих нам жизнь.

© Кадр из фильма

Но, как известно, бытовые привычки меняются в зависимости от менталитета и региона проживания, и что принято у итальянской хозяйки может быть удивительно для российской.

Видео дня

В этом материале "Рамблер" расскажет, как ухаживают за домом утонченные француженки и какие секреты они используют в быту.

Прихожая

Прихожая и коридор - это очень важные места для французов. Именно здесь они производят свое первое впечатление на гостей, поэтому на комоды и полки прямо в прихожей они стремятся разместить самые красивые и знаковые предметы, картины, книги, статуэтки...

Еще одно французское дополнение к прихожей – аромат. Речь не об искусственных аэрозолях — они используют натуральные ароматы, такие как жасмин, лаванда и сандал, исходящие от эфирных масел или свечей.

Кухня

По-французски, кухня – это эффективность и практичность, когда все должно быть на своих местах и без излишеств. Это место для приготовления еды, а не место для посиделок, как принято, например, к россиян.

Приемы: кухонные полотенца и посуда обычно имеют одинаковый цвет или марку. Для всего есть место, и предметы всегда возвращаются на свои места. Французы также приветствуют пустоту в холодильнике и кладовой и хранят только свежие ингредиенты и несколько основных продуктов питания, таких как горчица, соленые огурцы, оливковое масло и газированная вода.

Столовая

Для французов это одна из самых важных комнат в доме и она не объединена с кухней. Скорее, это комната, предназначенная просто для еды. Если у вас нет отдельной столовой, вы можете создать нужный эффект с помощью ковра и четкого освещения над обеденным столом, чтобы он ощущался отдельно.

Лайфхаки

Столовое серебро во французском доме всегда должно сиять! Для этого они помещают свои любимые столовые приборы в соленый раствор (2 чайные ложки соли на 200 мл теплой воды).

Неприятный запах в гардеробе француженки устраняют с помощью газет, а полки обрабатывают теплым уксусом.

И кстати: