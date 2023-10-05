Бытовые секреты француженок: лайфхаки для уютного дома
У каждой опытной хозяйки есть свои лайфхаки для того, чтобы держать дом в чистоте и порядке с меньшими усилиями. Кто-то использует соду, кто-то берется за лимонный сок, некоторые не мыслят жизни без паровой швабры и мойщика окон — сегодня есть десятки методов, облегчающих нам жизнь.
Но, как известно, бытовые привычки меняются в зависимости от менталитета и региона проживания, и что принято у итальянской хозяйки может быть удивительно для российской.
В этом материале "Рамблер" расскажет, как ухаживают за домом утонченные француженки и какие секреты они используют в быту.
Прихожая
Прихожая и коридор - это очень важные места для французов. Именно здесь они производят свое первое впечатление на гостей, поэтому на комоды и полки прямо в прихожей они стремятся разместить самые красивые и знаковые предметы, картины, книги, статуэтки...
Еще одно французское дополнение к прихожей – аромат. Речь не об искусственных аэрозолях — они используют натуральные ароматы, такие как жасмин, лаванда и сандал, исходящие от эфирных масел или свечей.
Кухня
По-французски, кухня – это эффективность и практичность, когда все должно быть на своих местах и без излишеств. Это место для приготовления еды, а не место для посиделок, как принято, например, к россиян.
Приемы: кухонные полотенца и посуда обычно имеют одинаковый цвет или марку. Для всего есть место, и предметы всегда возвращаются на свои места. Французы также приветствуют пустоту в холодильнике и кладовой и хранят только свежие ингредиенты и несколько основных продуктов питания, таких как горчица, соленые огурцы, оливковое масло и газированная вода.
Столовая
Для французов это одна из самых важных комнат в доме и она не объединена с кухней. Скорее, это комната, предназначенная просто для еды. Если у вас нет отдельной столовой, вы можете создать нужный эффект с помощью ковра и четкого освещения над обеденным столом, чтобы он ощущался отдельно.
Лайфхаки
Столовое серебро во французском доме всегда должно сиять! Для этого они помещают свои любимые столовые приборы в соленый раствор (2 чайные ложки соли на 200 мл теплой воды).
Неприятный запах в гардеробе француженки устраняют с помощью газет, а полки обрабатывают теплым уксусом.
И кстати:
Согласно опросу The Independent, французы выполняют меньше работы по дому, чем представители любой другой нации – менее 16 часов в неделю. Они поддерживают порядок в доме, не слишком беспокоясь о дезинфекции всего и ежедневно избавляясь от лишних вещей.