Владельцы домашних кошек могут быть убеждены, что их животное самое здоровое в мире. Но это не всегда так. Ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала "Вечерней Москве", какими болезнями может заразить человека его питомец.

По словам специалиста, чаще всего люди заражаются от домашних кошек гельминтами или лишаем. Причем глисты у кошки могут быть даже в том случае, если она не выходит на улицу. Личинки паразитов могут быть в остатках грязи на уличной обуви.

"Человеку они передаются при уборке туалета или через шерсть питомца. Например, вы убрали за кошкой, не помыли руки и съели что-то со стола, сразу произошло заражение", — объяснила Татьяна Гольнева.

Лишай и блохи могут быть только у тех кошек, которые выходят гулять. Нужно следить за питомцем, вовремя лечить и проводить профилактические обработки.

Женщины опасаются контактировать с кошками из-за боязни заразиться токсоплазмозом.

"Но риски заразиться им от кошки минимальны. Домашний питомец не переносит такие заболевания", — сообщила Татьяна Гольнева.

А вот с уличными кошками действительно лучше не взаимодействовать и не есть плохо прожаренный шашлык.

В числе других заболеваний - стафилококк и бешенство. Но "кошачий" стафилококк может быть опасен тем, у кого ослаблен иммунитет, а бешенство у домашней кошки может развиться лишь после контакта с дикими животными.

Татьяна Гольнева рекомендует один раз в год прививать кошек комплексной вакциной от вирусных болезней и бешенства, а людям советует один раз в сезон принимать препараты против паразитов.