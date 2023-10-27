5 вещей в доме, которые нельзя чистить уксусом

Опытные хозяйки нередко используют уксус во время уборки: это бюджетное и экологичное средство подчас справляется с загрязнениями лучше, чем дорогостоящая бытовая химия.

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Однако это отнюдь не значит, что все вещи в доме можно чистить уксусом – некоторые поверхности данное средство может просто-напросто испортить.

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Подробнее о том, какие вещи противопоказано чистить уксусом, читайте в материале "Рамблера".

Ножи

Уксус способен разъесть металл, из-за чего ножи тут же затупятся. Если вы приобрели качественный набор ножей, экспериментировать с их мытьем не стоит. К слову, мыть ножи в посудомоечной машине тоже не лучшая идея – долгое воздействие высокой температуры портит лезвия.

Лучше всего мыть ножи проточной водой с использованием обычного средства для мытья посуды. А еще ножи важно тщательно сушить, если вы храните их в деревянной подставке.

Столешницы из натурального камня

Если в вашем доме есть столешницы из натурального камня –например, из мрамора или гранита, не вздумайте протирать их уксусом. Уксус вступает в реакцию с такими поверхностями, из-за чего впоследствии образуются дефекты. Кроме того, мрамор начинает темнеть и тускнеть. Отбеливатель и другие агрессивные средства также не подходят для ухода за натуральным камнем.

Самый оптимальный выход – протирать такие столешницы влажными салфетками с каплей средства для мытья посуды.

Деревянная мебель

Неразбавленный уксус нередко оставляет разводы на мебели и даже разъедает некоторые деревянные поверхности. Лучше не экспериментировать в данном вопросе и использовать специальные средства для полировки мебели.

Утюг

Если вам необходимо почистить утюг изнутри, не стоит заливать в него уксус – с большей долей вероятности техника моментально придет в негодность. Дело в том, что кислота, содержащаяся в уксусе, разъедает внутренние детали утюга.

Чтобы предотвратить засоры в утюге, после каждого глажения сливайте оставшуюся воду.

Плитка

Уксус отлично справляется с жировыми загрязнениями, поэтому многие хозяйки используют его для чистки кухонной плитки. Порой уксус плитке и впрямь не вредит, но в некоторых случаях кислота может повредить защитное покрытие плитки – она быстро потрескается и потускнеет.