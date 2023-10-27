Названо место в холодильнике, где размножается стафилококк и сальмонелла

О том, какие бактерии хранит в себе холодильник, рассказала биохимик Людмила Поликарпова, научный сотрудник лаборатории экологической биохимии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, изданию Лайф.

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По словам специалиста, в холодильнике любят обитать стафилококк, листерия, сальмонелла, кишечная палочка. Эти бактерии отлично выживают в температуре от +4 °С до +12 °С, а перестают размножаться только при минусовых температурах.

Эксперт объяснила, что они попадают в холодильник, потому что обитают на упаковках продуктах, поверхностях фруктов и овощей. Поэтому микробиологически самое грязное место в холодильнике — отсек для фруктов и овощей.

Чтобы не хранить опасную микробиоту в холодильнике, фрукты и овощи нужно сначала вымыть, а потом отправить в отсек. Но важно понимать, что после мытья они будут быстрее гнить, поэтому срок их хранения уменьшится.

Кроме того, специалист рекомендует мыть ваш холодильник хотя бы один раз в месяц, даже если он работает по технологии саморазморозки no frost. Желательно мыть его с применением обеззараживающих средств, убирая крошки, остатки продуктов и то, что уже с истекшим сроком годности.

Еще один совет — все продукты хранить в герметичных контейнерах, чтобы избежать бактериального обсеменения. Свежую пищу в теплом виде не стоит класть сразу в холодильник.