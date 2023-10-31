Как сохранить свежесть одежды в шкафу: 4 элементарных лайфхака

Вещи, которые долго лежали без дела в шкафу, со временем начинают приобретать неприятный запах. По этой причине с наступлением нового сезона важно проводить ревизию в шкафу: что-то относить в химчистку, а что-то стирать самостоятельно.

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А чтобы поддерживать свежесть в гардеробе и не допускать возникновения там плохих запахов, следует вооружиться несколькими простыми лайфхаками.

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Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Найдите источник неприятного запаха

Если в шкафу возникает стойкий неприятный запах, скорее всего на то есть конкретная причина. Прежде всего стоит обратить внимание на обувь (в случае, если она хранится в одном шкафу с одеждой). Нередко именно туфли или кроссовки начинают источать зловонный запах, который впоследствии распространяется на одежду. Если проблема действительно в обуви, продезинфицируйте ее, а затем уберите в другое место.

Другой причиной неприятного запаха может быть плесень. Проверьте одежду и убедитесь, что на ней нет черных, зеленых или белых спор. Зачастую запах плесени появляется гораздо раньше, чем мы замечаем плесень.

Проследите за влажностью в шкафу

Выяснить, что в шкафу слишком влажно, довольно просто. Возьмите стакан с водой, киньте в него два кубика льда, поставьте стакан в шкаф, закройте его и оставьте на 5 минут. Затем проверьте стакан – если за это время внешняя сторона стекла запотела, значит, в шкафу слишком жарко, и именно влага провоцирует затхлый запах.

Чтобы сделать воздух в шкафу суше, наполните контейнер пищевой содой или активированным углем. Другой вариант: поставить в шкаф открытую банку риса или холщовый мешок с крупой. Все эти продукты работают как абсорбенты, которые "всасывают" в себя лишнюю влагу.

Добавьте в шкаф приятных ароматов

Сделать это можно по-разному. Вы можете купить специальные саше для шкафа с запахом лаванды или розы – особенно приятно будет разместить такие саше на полке с постельным бельем и полотенцами. Другой вариант: положить в шкаф брусок благоухающего мыла или шарик ваты, смоченный в эфирном масле.

Убирайтесь в шкафу