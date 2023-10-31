"Черная пятница" — это день, когда многие магазины предлагают покупателям самые большие в году скидки и распродажи. В этот раз в России акция продлится три дня — с 23 по 26 ноября.

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Чтобы действительно сэкономить, нужно грамотно спланировать свои покупки. Делимся полезными советами о том, как подготовиться к "Черной пятнице" и не потратить лишнего, в материале "Рамблера".

Спланируйте бюджет

Определите, сколько вы готовы потратить, и придерживайтесь этой цифры. Установите свои пределы заранее, чтобы не соблазняться покупками, которые вы изначально не планировали.

Составьте список покупок

Перед "Черной пятницей" подумайте о том, что действительно вам нужно, и составьте четкий список. Это поможет вам сфокусироваться на нужных вещах и избежать спонтанных покупок.

Изучите предложения

Это позволит вам сравнить цены и убедиться, что предлагаемая скидка реально выгодна. Иногда цены в период распродаж могут быть искусственно завышены перед снижением, поэтому сравните их с обычными днями.

Заранее узнайте про доставку и возврат товаров

Приобретая товары онлайн, убедитесь, что вы понимаете условия доставки и возврата. Иногда выгодные предложения на "Черную пятницу" ограничены специальными условиями. Например, это может быть невозможность возврата или высокие расходы на доставку, превышающие стоимость самого товара.

Проверьте репутацию продавца

Если вы делаете покупки онлайн, убедитесь, что продавец надежен. Заранее проверьте отзывы и рейтинги на его товары перед тем, как оформлять заказ. Если вы покупаете в магазине, тщательно осмотрите товар на наличие повреждений. Некоторые недобросовестные продавцы пользуются распродажами, чтобы сбыть брак.

Используйте карты с кэшбеком

Если вы знаете, что будете совершать много покупок в "Черную пятницу", посмотрите, есть ли программа кэшбека в вашем банке.

Добавьте заранее товары в корзину