Как с помощью фольги и соды почистить серебро: инструкция

Существует немало способов почистить серебро в домашних условиях, но не все из них настолько просты и эффективны.

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"Рамблер" предлагает короткую инструкцию, как почистить все серебро, которое есть дома, за 15 минут.

Серебро темнеет из-за того, что металл взаимодействует с кислородом, из-за чего на поверхности образуется оксидная пленка. Если ее удалить, серебро вновь засияет, как новое. Но если изделий много, то на чистку может уйти много времени.

Преимущество этого способа в том, что можно не чистить каждый предмет отдельно, достаточно подобрать вместительную емкость, куда можно погрузить все, что нужно почистить и рассчитать пропорции.

Возьмите достаточно глубокую емкость - вазу, кастрюлю. Добавьте две чайные ложки соды и разорванный на мелкие кусочки лист фольги размером 10 на 15 сантиметров. Все перемешайте. Положите изделия из серебра в емкость. Залейте кипятком. Понадобится 200 миллилитров. Через десять минут серебряные изделия можно вынуть и протереть мягкой салфеткой.

Налет раствориться, и вещи засверкают, как раньше.

Что происходит?

Сода вступает в реакцию с алюминием, в результате выделяется атомарный водород, который и восстанавливает металл из оксида. Пленка исчезает, серебро остается и начинает блестеть с новой силой.

На самом деле реакция произойдет и в воде комнатной температуры, но на удаление налета понадобится больше времени, например сутки или больше. Если хочется усилить эффект, можно добавить ложку соли и хозяйственного мыла, натертого на терке.