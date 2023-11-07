Как с помощью фольги и соды почистить серебро: инструкция
Существует немало способов почистить серебро в домашних условиях, но не все из них настолько просты и эффективны.
"Рамблер" предлагает короткую инструкцию, как почистить все серебро, которое есть дома, за 15 минут.
Серебро темнеет из-за того, что металл взаимодействует с кислородом, из-за чего на поверхности образуется оксидная пленка. Если ее удалить, серебро вновь засияет, как новое. Но если изделий много, то на чистку может уйти много времени.
Преимущество этого способа в том, что можно не чистить каждый предмет отдельно, достаточно подобрать вместительную емкость, куда можно погрузить все, что нужно почистить и рассчитать пропорции.
- Возьмите достаточно глубокую емкость - вазу, кастрюлю. Добавьте две чайные ложки соды и разорванный на мелкие кусочки лист фольги размером 10 на 15 сантиметров. Все перемешайте.
- Положите изделия из серебра в емкость.
- Залейте кипятком. Понадобится 200 миллилитров.
- Через десять минут серебряные изделия можно вынуть и протереть мягкой салфеткой.
Налет раствориться, и вещи засверкают, как раньше.
Что происходит?
Сода вступает в реакцию с алюминием, в результате выделяется атомарный водород, который и восстанавливает металл из оксида. Пленка исчезает, серебро остается и начинает блестеть с новой силой.
На самом деле реакция произойдет и в воде комнатной температуры, но на удаление налета понадобится больше времени, например сутки или больше. Если хочется усилить эффект, можно добавить ложку соли и хозяйственного мыла, натертого на терке.
Важно помнить, что для чистки черненого серебра такой способ не подойдет, оно потеряет вид.