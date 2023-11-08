Эксперты перечислили пять вещей, которые захламляют дом

Некоторые предметы в доме создают эффект захламленности дома. Какие именно, изданию "Профиль" рассказали эксперты.

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Во-первых, речь идет об ароматических свечах. Проблема в данном случае заключается в дом, что иногда их скапливается слишком много. Поэтому перед приобретением новых следует избавиться от старых.

Во-вторых, не стоит хранить большое количество контейнеров, так как фактически для их ежедневного использования достаточно двух штук.

Конечно, нельзя забывать и про канцелярские принадлежности. Карандаши, ручки, блокноты, стикеры... Здесь важно пользоваться вышеописанным правилом: перед покупкой новых вещей важно избавиться от старых, уже полностью использованных.

Также в антирейтинг входят красивые чашки и кухонные принадлежности. Не стоит их коллекционировать, отмечают эксперты: отдавайте предпочтение чему-то универсальному.