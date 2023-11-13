Кинолог поделился советами, как обеспечить собаке долгую жизнь

Кинолог Голубев поделился советами, как обеспечить собаке долгую жизнь
Чтобы обеспечить любимому питомцу счастье и здоровье, необходимо правильно за ним ухаживать, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
В беседе с “Вечерней Москвой” он рассказал, что рацион собаки должен быть приближен к естественному и отвечать всем потребностям животного.
Эксперт посоветовал при выборе корма ориентироваться на индивидуальные особенности собаки, а также присмотреться к уже готовым кормам. Он также предупредил, что лучше не стоит кормить животного со стола. Это может негативно сказаться на пищеварении питомца и привести к проблемам со здоровьем.
В группе риска находятся собаки, которые не были привиты. Кинолог предупредил, что от некоторых заболеваний, например, чумки и бешенства можно уберечь собаку только предварительными мерами. Голубев также советует ежегодно производить осмотр животного, даже если кажется, что питомец полностью здоров.
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