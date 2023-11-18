Генеральную уборку холодильника стоит проводить не реже двух раз в год. Это поможет избежать неприятных сюрпризов: запаха, плесени и живых организмов, поселившихся в технике.

© pxhere

Однако легкую гигиеническую уборку стоит проводить каждый месяц. “Рамблер” рассказывает, как правильно мыть холодильник, чтобы он прослужил как можно дольше и всегда радовал своих хозяев.

Видео дня

Внешняя уборка

Для поддержания хорошего внешнего вида, холодильник нужно протирать сразу же, как на нем появились грязь или пятна. Это не сложно, просто используйте мягкую салфетку из микрофибры или другого типа ткани, который хорошо впитывает влагу.

Помочь с сильными загрязнениями могут сода и уксус. А для блеска пластика и металла лучше использовать специальные средства для уборки, предназначенные для этих материалов.

Внутренняя уборка

Прежде чем приступить к мытью внутренней части холодильника, следует разморозить его. Переведите температуру на “0” градусов и выключите холодильник из розетки. Затем вытащите все продукты из холодильной камеры и холодильника. Как только он опустеет, закройте дверцы и оставьте холодильник на пару часов, чтобы он оттаял под воздействием комнатной температуры.

По прошествии времени можно приступать к уборке. Как только холодильник оттает, станет видно, как сильно он был загрязнен. Чтобы избавиться от грязи, достаточно будет всего трех средств: миски с водой, средства для мытья посуды и губки или тряпки. Лучше не использовать моющие средства порошкообразной текстуры и химические очистители. Первые могут поцарапать пластик, а вторые оставят едкий запах, который вряд ли вас обрадует.

Для начала следует извлечь из холодильника все полочки, ящики и держатели. Перемыть их, а потом насухо вытереть тряпочкой. После этого можно приступать к мытью самого холодильника. Используйте для этого все те же воду, средство для мытья посуды и тряпочку.