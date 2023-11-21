5 способов применения пемзы, о которых вы не знали

Если вы используете пемзу только в ванной, пришло время узнать о ней чуточку больше. Этот небольшой вулканический камень не только избавляет пятки от огрубевшей кожи, но и является отличный средством для уборки.

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Рассказываем, как использовать пемзу не по назначению, в материале "Рамблера".

Для очистки мебели от шерсти

Если у вас есть домашние животные, вы точно знаете, как тяжело убирать шерсть с кроватей и диванов. Решение — пемза. Короткими движениями в одном направлении соберите ею всю шерсть с поверхности мягкой мебели. Держите при этом под рукой пылесос.

Этим же трюком можно воспользоваться, чтобы убрать катышки и шерсть домашних животных с постельного белья и одежды перед стиркой, а также с автомобильных кресел.

Для очистки духовки

Хуже всего в уборке на кухне — чистить решетки духовки после готовки. Чтобы убрать пригоревший жир, замочите пемзу в небольшом количестве воды с добавлением чистящего раствора и приступайте к работе.

Для очистки форм для выпечки

Когда дело доходит до очистки жирных пятен, найти подходящее средство может быть действительно сложно. Пемза достаточно прочная, чтобы вывести пятна, но при этом не настолько жесткая, чтобы поцарапать поверхность.

Важно: всегда используйте мокрую пемзу, иначе она будет повреждать посуду. Лучше всего держать рядом во время уборки чашку с водой. Протрите стеклянные формы для выпечки пемзой и они будут сиять, как новенькие.

Для приятного запаха в квартире

Чтобы сэкономить на покупке ароматического диффузора, можно использовать пемзу. Пропитайте ее любимым эфирным маслом и положите в мешочек. По мере выветривания обновляйте масло.

Для удобрения почвы