Как очистить стиральную машинку от плесени и грибка: эффективный лайфхак

Плесень и грибок в стиральной машинке – проблема, с которой сталкиваются многие люди. Кому-то удается решить ее довольно быстро, а кто-то никак не может от нее избавиться.

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Плесень опасна не только тем, что она эстетически портит стиральную машинку. Грибок и плесень также могут оседать на вещах и впоследствии вызывать недомогание.

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Вот почему так важно вовремя избавляться от зловредных микроорганизмов, даже если их в стиральной машинке еще не так много.

Подробнее о том, как это сделать, читайте в материале "Рамблера".

Как правильно очистить стиральную машину

Добавьте в барабан стиральной машинки специальное чистящее средство, белый уксус или лимонную кислоту, а затем запустите цикл горячей стирки.

После того, как цикл завершится, извлеките контейнер для моющих средств и промойте его при помощи теплой воды и мыла, удаляя накипь. Если последствия более серьезные и труднодоступные, используйте старую зубную щетку и с ее помощью избавьтесь от всех загрязнений.

Далее протрите барабан стиральной машинки тряпкой, предварительно смоченной в мыльном растворе.

Не забудьте про резиновый уплотнитель – именно здесь часто застревают волосы, куски пыли, мелкие предметы, выпавшие из карманов, и мелочь. Избавьтесь от мусора и тщательно вымойте уплотнитель и внутри, и снаружи.

После этого для того, чтобы правильно завершить процедуру технической очистки, необходимо вновь поставить цикл горячей стирки, но на этот раз без использования дополнительных чистящих средств. Это поможет подготовить стиральную машинку к следующей стирке и перезагрузит ее.

Что еще важно сделать

Специалисты по домашней уборке рекомендуют после каждой стирки оставлять дверцу и ящик для моющих средств открытыми – это поможет предотвратить появление плесени и грибка. Кроме того, за счет этого нехитрого движения свежий воздух будет проникать внутрь машинки, и вы едва ли столкнетесь с затхлым запахом.

Вместе с тем важно не пренебрегать рекомендациями производителя порошка или чистящего средства. В частности, не стоит наливать или насыпать больше средства, чем необходимо.