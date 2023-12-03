Откуда дома появляется пыль

Каждый день мы сталкиваемся с пылью в наших домах. Она скапливается на мебели, полу, воздуховодах и других поверхностях. Но откуда она берется и как с ней бороться? Читайте в материале «Рамблера».

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Пыль – это смесь различных частиц, которые находятся в воздухе и оседают на поверхностях в доме. Другим источником пыли являются люди и животные, которые живут в доме. Когда мы двигаемся, кусочки кожи с нашего тела в воздух. Также на поверхностях остаются волосы и пух с одежды. Домашние животные тоже являются источником пыли – их шерсть и кожа также могут оставаться на мебели и полу.

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Еще одним источником пыли является уличная грязь и пыль, которые могут попадать в дом через открытые окна и двери. Вентиляционные системы также могут переносить пыль из других помещений или снаружи.

1. Регулярно убирайте дом

Чем чаще вы убираете дом, тем меньше шансов у пыли скопиться. Пылесосите ковры и мягкую мебель, вытирайте пыль с поверхностей и делайте влажную уборку. Сократить количество пыли также поможет очиститель и увлажнитель поздуха.

2. Используйте фильтры для пылесоса и кондиционера

Фильтры помогают задерживать частицы пыли, которые попадают в воздух. Регулярно меняйте фильтры, чтобы они не засорялись.

3. Организуйте порядок в своих шкафах

В шкафу "живет" множество крошечных волокон, упавших с одежды, полотенец, постельного белья. Каждый раз, когда человек открывает дверь, пыль со шкафа потоком воздуха выносится в комнату. А если хранить вещи в контейнерах или аккуратно сложенными, то количество вылетающей из шкафа пыли значительно сократится.

4. Выбирайте отделку, мебель и декор

Минимум пыли накапливают ламинат и бесшовная плитка. Такая плитка подойдет и для отделки стен в ванной и фартука на кухне. А вот плитка с рельефом запылится гораздо быстрее, то же самое касается и обилия ковров.

Электростатические материалы притягивают пыль, поэтому лучше использовать натуральные материалы. Лучше не держать в доме большое количество текстильных вещей, будь то пледы, покрывала, декоративные подушки.

5. Проветривайте помещение

Регулярно проветривайте дом, чтобы обновить воздух. Но не забывайте закрывать окна, когда на улице сильный ветер или пыльная буря.