Как почистить ковер в домашних условиях

В этом материале "Рамблер" расскажет о лайфхаках, которые помогут обойтись без химчистки и привести ковер в надлежащий вид в домашних условиях.

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Однако стоит помнить, что любые застарелые пятна вывести в тысячу раз сложнее, чем свежие, потому для начала мы расскажем об основных правилах ухода за коврами, которые помогут избежать ситуаций, когда без химии уже не обойтись.

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Как ухаживать за коврами

Ковер стоит пылесосить хотя бы раз в неделю, а раз в месяц необходимо делать это и с изнаночной стороны.

Любые загрязнения стоит счищать сразу же, и делать это лучше, не втирая грязь в поверхность ковра. Например, жидкость, пролитую на ковер, стоит промокнуть бумажными салфетками или полотенцами, а еду – собрать ложкой, не растирая по поверхности.

Не используйте стиральные порошки для удаления пятен с ковра, так как их будет довольно сложно удалить окончательно, а остатки порошка будут притягивать новую грязь и пыль.

Вискозные и шерстяные ковры не стоит чистить самостоятельно – для них, особенно, если они яркие и разноцветные, подойдет только профессиональная химчистка.

Выбирая специальное средство для чистки ковровых изделий, внимательно читайте инструкцию, – важно, чтобы средство подходило под тип ворса. Иногда так же важен и оттенок ковра при подборе бытовой химии.

Как очистить ковер в домашних условиях без химии

Список средств, помогающих в уборке, отнюдь не новый: все те же уксус, лимонная кислота и сода занимают лидирующие позиции по эффективности.

Уксус

Если разбавить 2 столовой ложки 9% уксуса с одним литром воды, получится средство, которое поможет легко и эффективно избавляться от свежих загрязнений или серого налета на ковре. Используйте жесткую щетку или губку. После уборки обязательно просушите ковер и проветрите комнату.

Лимонная кислота

Нанесите на сложное пятно концентрированный раствор лимонной кислоты или выдавите сок свежего лимона, после чего оставьте на несколько часов и лишь затем уже хорошо промойте поверхность водой. Лимонная кислота не только хорошо справляется с непростыми загрязнениями, но и разделяет слипшиеся ворсинки коврового покрытия.

Сода