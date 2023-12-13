Что делать, если обувь плохо пахнет: 5 эффективных лайфхаков

Обувь может плохо пахнуть по разным причинам, но чаще всего все дело в бактериях. За счет изобилия потовых желез стопы становятся идеальной средой для размножения грибков и бактерий. Они, в свою очередь, производят отходы, которые и выделяют неприятный запах.

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Проблема в том, что даже если вы соблюдаете все правила гигиены, неприятный запах может оседать в любимых ботинках. Однако есть несколько эффективных способов, которые могут его устранить.

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Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Уксус

В пульверизаторе в пропорции 1:1 смешайте 5-8% дистиллированный белый уксус и воду. При помощи этой смеси опрыскивайте обувь изнутри после каждого ношения. Следите за тем, чтобы жидкость не попала на поверхность – уксус способен обесцветить некоторые материалы. После опрыскивания поставьте обувь в хорошо проветриваемое помещение и дайте ей высохнуть.

Эфирные масла

Для того, чтобы избавить любимую обувь от неприятного запаха, отлично подойдут масла чайного дерева, гвоздики и кедра. Во-первых, они дезодорируют, во-вторых, обладают противогрибковыми свойствами. Использовать масла можно двумя способами: смешайте несколько капель масла с водой в пульверизаторе и опрыскайте внутреннюю часть ботинок, либо нанесите масло на ватные шарики и оставьте их на ночь в обуви.

Меламиновая губка

Немногие знают об этом, но меламиновая губка помимо прочего отлично подходит для борьбы с неприятными запахами. Дело в том, что губка изготовлена из бисульфита натрия, который обладает противомикробными свойствами. Чтобы избавиться от неприятного запаха, отрежьте кусочек меламиновой губки и протрите им внутреннюю часть обуви.

Заморозка

Низкая температура активно уничтожает грибки и бактерии. Именно поэтому помочь в борьбе с неприятным запахом может заморозка. Отправьте ботинки на несколько часов в морозилку, и результат вас приятно удивит.

Кстати, морозилку также можно использовать для разнашивания обуви. Для этого нужно поместить в ботинки емкости с водой, а после отправить пару в морозилку. Жидкость превратится в лед и за счет своего объема растянет обувь.

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