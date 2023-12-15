6 правил легкой стирки

Казалось бы, что может быть проще, чем постирать вещи в стиральной машине? Изобретение этого агрегата существенно упростило жизнь хозяйкам, прежде вынужденным проводить большое количество времени за кипячением белья и его стиркой на специальной доске.

© Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Но несмотря на кажущуюся простоту, даже у стирки в стиральной машине есть свои нюансы. Читайте о них в материале «Рамблера».

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Сортировка вещей

Сортировать вещи для стрики следует не только по типу ткани и цвету. Обязательно стоит обращать внимание на этикетки. На них указаны температура, при которой можно стирать вещь, возможность ее сушки в барабане стиральной машины, правила отжима и другие советы, следование которым станет залогом успешной стирки.

Проверка карманов

Прежде, чем отправлять вещи в стиральную машину, необходимо проверить все карманы на предмет забытых в них вещей. Оставшиеся в них мелочи могут повредить ткань и стать причиной поломки машинки. Чтобы не забыть вывернуть карманы перед стиркой, можно рядом со стиральной машинкой поставить небольшую коробочку, куда следует складывать обнаруженные фантики или монетки. Увидев эту коробочку перед стиркой, вы вряд ли забудете проверить содержимое карманов.

Все застегнуть

Молнии, пуговицы, липучки на рубашках, куртках, джинсах и блузках необходимо обязательно застегнуть перед стиркой. Так вы сможете избежать того, что вещи могут быть испорчены, да и сами застежки останутся целыми.

Наизнанку

Если вы до сих пор не выворачиваете перед стиркой вещи наизнанку, начните это делать. Этот нехитрый лайфхак, знакомый еще нашим мамам и бабушкам, сохранит цвет ваших вещей ярким. Кроме того, белье будет выполаскиваться гораздо лучше, поскольку остатки порошка не осядут во швах. Не забудьте также расправить рукава рубашек и брючины штанов.

Правильная температура

Эксперты советуют стирать вещи при температуре 30-40℃, чтобы избежать деформирования нитей тканей. Режим отжима лучше поставить не более, чем на 800 оборотов в минуту. Правда, чаще всего, в программах стиральных машин этот режим устанавливается сам, исходя из типа тканей и особенностей их стирки.

Вовремя вынимать вещи из машинки