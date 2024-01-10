Как часто и при какой температуре нужно стирать полотенца, рассказал специалист

Полотенца накапливают влагу, что способствует размножению бактерий и грибков. Как часто и при какой температуре нужно их стирать, изданию Daily Express рассказал дерматолог Хамдан Абдулла Хамед.

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По словам специалиста, крайне важно поддерживать надлежащую гигиену в повседневной жизни, включая использование и уход за банными полотенцами. Для этого их следует стирать после трех-четырех использований.

Что касается самого процесса стирки, то есть пара важных правил, которые следует соблюдать.

Во-первых, не нужно перегружать барабан стиральной машины и забивать его до предела. В противном случае полотенца плохо очистятся и отожмутся.

Во-вторых, оптимальная температура стирки банных полотенец составляет от 30°C до 40°C, то есть вовсе не обязательно отдавать предпочтение именно горячей воде.

"Хотя стирка полотенец при более высоких температурах – наиболее эффективный способ избавиться от осевших на них микробов, температура 30°C или 40°C все равно уничтожит большинство бактерий и сохранит волокна полотенца", – объяснил эксперт.