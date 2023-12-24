Названы эффективные способы по удалению самых сложных пятен с одежды

Эксперты поделились эффективными способами по удалению самых сложных пятен с одежды
В преддверии новогодних праздников и сопутствующих им застолий не будет лишним узнать, как удалять пятна от жирной пищи и алкоголя с одежды. Эффективными лайфхаками поделились эксперты одной клининговой компании, пишет издание The Mirror.
Для избавления от винных пятен, например, рекомендуется предпринять следующие действия:
- Промокните пятно салфеткой или тряпкоц, чтобы впитать как можно больше вина.
- Засыпьте пятно солью или пищевой содой, чтобы оно впитало больше жидкости.
- Промойте холодной водой и нанесите на пятно смесь из равных частей средства для мытья посуды и перекиси водорода.
- Постирайте вещь как обычно, следуя инструкциям по уходу за тканью.
Убрать пятна от жира и соуса можно так:
- Промокните пятно чистой тканью, чтобы удалить излишки жира.
- Посыпьте пятно кукурузным крахмалом или тальком, чтобы впитать жир.
- Смахните порошок и нанесите на пятно смесь средства для мытья посуды и воды.
- Стирайте как обычно.
Также в Новый год на вряд ли обойдется без десертов. Если вы или ваши гости испачкают одежду шоколадом, на помощь придет этот лайфхак:
- Соскребите излишки шоколада ножом для масла или ложкой.
- Промойте пятно холодной водой с изнаночной стороны ткани.
- Обработайте смесью из средства для мытья посуды и воды.
- Стирайте в соответствии с инструкциями по уходу за тканью.
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