Эксперты поделились эффективными способами по удалению самых сложных пятен с одежды

В преддверии новогодних праздников и сопутствующих им застолий не будет лишним узнать, как удалять пятна от жирной пищи и алкоголя с одежды. Эффективными лайфхаками поделились эксперты одной клининговой компании, пишет издание The Mirror.

Названы эффективные способы по удалению самых сложных пятен с одежды
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Для избавления от винных пятен, например, рекомендуется предпринять следующие действия:

  1. Промокните пятно салфеткой или тряпкоц, чтобы впитать как можно больше вина.
  2. Засыпьте пятно солью или пищевой содой, чтобы оно впитало больше жидкости.
  3. Промойте холодной водой и нанесите на пятно смесь из равных частей средства для мытья посуды и перекиси водорода.
  4. Постирайте вещь как обычно, следуя инструкциям по уходу за тканью.

Убрать пятна от жира и соуса можно так:

  1. Промокните пятно чистой тканью, чтобы удалить излишки жира.
  2. Посыпьте пятно кукурузным крахмалом или тальком, чтобы впитать жир.
  3. Смахните порошок и нанесите на пятно смесь средства для мытья посуды и воды.
  4. Стирайте как обычно.

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Также в Новый год на вряд ли обойдется без десертов. Если вы или ваши гости испачкают одежду шоколадом, на помощь придет этот лайфхак:

  1. Соскребите излишки шоколада ножом для масла или ложкой.
  2. Промойте пятно холодной водой с изнаночной стороны ткани.
  3. Обработайте смесью из средства для мытья посуды и воды.
  4. Стирайте в соответствии с инструкциями по уходу за тканью.

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