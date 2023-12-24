Названы эффективные способы по удалению самых сложных пятен с одежды

В преддверии новогодних праздников и сопутствующих им застолий не будет лишним узнать, как удалять пятна от жирной пищи и алкоголя с одежды. Эффективными лайфхаками поделились эксперты одной клининговой компании, пишет издание The Mirror.

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Для избавления от винных пятен, например, рекомендуется предпринять следующие действия:

Промокните пятно салфеткой или тряпкоц, чтобы впитать как можно больше вина. Засыпьте пятно солью или пищевой содой, чтобы оно впитало больше жидкости. Промойте холодной водой и нанесите на пятно смесь из равных частей средства для мытья посуды и перекиси водорода. Постирайте вещь как обычно, следуя инструкциям по уходу за тканью.

Убрать пятна от жира и соуса можно так:

Промокните пятно чистой тканью, чтобы удалить излишки жира. Посыпьте пятно кукурузным крахмалом или тальком, чтобы впитать жир. Смахните порошок и нанесите на пятно смесь средства для мытья посуды и воды. Стирайте как обычно.

Также в Новый год на вряд ли обойдется без десертов. Если вы или ваши гости испачкают одежду шоколадом, на помощь придет этот лайфхак:

Соскребите излишки шоколада ножом для масла или ложкой. Промойте пятно холодной водой с изнаночной стороны ткани. Обработайте смесью из средства для мытья посуды и воды. Стирайте в соответствии с инструкциями по уходу за тканью.