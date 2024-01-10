Только один ингредиент: назван эффективный способ помыть окна без разводов

Нужен только один ингредиент: специалист по уборке поделился эффективным способом помыть окна без разводов
Мытье окон даже с качественными средствами не гарантирует отсутствие разводов. Специалисты по уборке одной зарубежной клининговой компании рассказали изданию Daily Express, как упростить себе жить и не тратить много сил и времени на уборку.
Секрет прост: для этого нужно использовать чайные пакетики. Например, можно откладывать их после заваривания, а когда накопится достаточное количество (от 10 до 15 штук), предпринять следующие действия:
- Оставить их замачиваться в горячей воде до тех пор, пока смесь не станет темно-коричневой.
- Перелить ее в пульверизатор.
- Разбрызгать жидкость на окна и аккуратно удалять ее с помощью ракеля для стекол.
"Это единственное решение, которые сделает ваши окна настолько блестящими, как будто бы их мыл профессионал".
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