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Нужен только один ингредиент: специалист по уборке поделился эффективным способом помыть окна без разводов

Мытье окон даже с качественными средствами не гарантирует отсутствие разводов. Специалисты по уборке одной зарубежной клининговой компании рассказали изданию Daily Express, как упростить себе жить и не тратить много сил и времени на уборку.

Только один ингредиент: назван эффективный способ помыть окна без разводов
© Unsplash

Секрет прост: для этого нужно использовать чайные пакетики. Например, можно откладывать их после заваривания, а когда накопится достаточное количество (от 10 до 15 штук), предпринять следующие действия:

  1. Оставить их замачиваться в горячей воде до тех пор, пока смесь не станет темно-коричневой.
  2. Перелить ее в пульверизатор.
  3. Разбрызгать жидкость на окна и аккуратно удалять ее с помощью ракеля для стекол.

6 советов, которые помогут реже убираться

"Это единственное решение, которые сделает ваши окна настолько блестящими, как будто бы их мыл профессионал".

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