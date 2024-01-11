5 бюджетных способов освежить интерьер квартиры

Бывает так, что от родных стен уже не веет теплом и хочется привнести в интерьер что-то новое. В таком случае совсем не обязательно делать ремонт, чтобы освежить пространство вокруг себя.

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“Рамблер” поделится несколькими советами, которые помогут бюджетно и без хлопот обновить интерьер и привнести нечто новое в привычную обстановку.

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Покраска старой мебели

Чтобы изменить интерьер совсем не обязательно покупать новую мебель, можно немного поэкспериментировать со старой. Для этого необходимо перекрасить ее. Использование краски довольно трудоемкий процесс, однако результат того стоит. Прежде чем приступать к обновлению мебели, необходимо тщательно ее отмыть, зашкурить и обезжирить поверхности.

Смена текстиля

Чтобы интерьер заиграл новыми красками, достаточно просто заменить шторы. Можно поэкспериментировать и отказаться от привычных спокойных оттенков в пользу чего-то нового и более яркого. Однако следует учесть, что замена штор требует и изменений в других текстильных изделиях комнаты. Под цвет штор стоит подобрать покрывало на кровать, чехлы на мягкой мебели. Не стоит бояться принтов и ярких акцентов, они привнесут больше динамики в пространство, если знать чувство меры.

Новые лампы и светильники

Старые световые приборы сильно портят впечатление от пространства, поэтому стоит обратить внимание на более интересные и современные модели. От источников света зависит уют в квартире. При выборе холодного или теплого света лучше ориентироваться на цвета, использованные в интерьере.

Новые паласы и ковры

Избавление от старых и вытоптанных паласов и ковров может помочь в изменении интерьера. Попробуйте избавиться от них и посмотрите, стала ли комната выглядеть лучше. Если да, без сожаления выбрасывайте ненужные ковры. А если считаете, что паласа не хватает, следует обратить внимание на более трендовые и акцентные ковры. Не стоит забывать и о ковриках для ванной. Отличной идеей будет постелить коврик у самой кровати, чтобы наступать на приятный ворс сразу после пробуждения.

Открытая полка для посуды