На что нужно обратить внимание при выборе кофемашины

Кто не любит начинать утро с ароматного кофе? Быстрорастворимый напиток, конечно, приготавливается в два счета, но он не сравнится с правильно приготовленным кофе. Совместить быстроту приготовления и удовольствие от напитка поможет кофемашина.

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Однако при выборе техники следует учесть определенные нюансы, чтобы не прогадать и получать удовольствие от пользования кофемашиной. “Рамблер” представляет небольшую инструкцию, которая поможет не выкинуть деньги на ветер.

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Тип кофемашины

В зерновых кофемашинах есть кофемолка, которая быстро и мелко растирает зерна. Потом этот порошок необходимо утрамбовать в фильтродержатель и сварить. Зерновые кофемашины довольно высокопроизводительны, поэтому на ней лучше остановить свой выбор тем, у кого большая семья, или тем, кто подбирает модель для офиса. Однако важно учесть, что такой тип кофемашин требует регулярного обслуживания. Но есть и плюс – можно выбирать тот сорт кофе, который больше всего приходится по душе.

Для капсульных кофемашин необходимо покупать герметичные капсулы со спрессованным кофе. Во время приготовления она прокалывается, поток воздуха разрыхляет порошок, а потом через него пропускается горячая вода. Преимущество такой модели в том, что процесс варки кофе занимает немного времени и техника не требует специального ухода. А минусы заключаются в ограниченном количестве вкусов и довольно высокой стоимости на капсулы.

Скорость приготовления

Во многом скорость приготовления напитка зависит от мощности устройства. Если объем кофемашины порядка 2 литров, можно обойтись мощностью в 1500 Ватт. А для более вместительной модели мощность должна быть значительно больше, иначе процесс приготовления напитка будет медленным.

Для домашнего использования можно выбрать кофемашину на несколько литров, этого должно хватить. Как правило, в контейнер для зерен помещается около 200 грамм. А для нужд офиса или кафе лучше остановиться на более большом объеме резервуаров для воды и кофе.

Доступные настройки кофемашины