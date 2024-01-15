8 предметов, которые шеф-повара считают пустой тратой денег

Сегодня на рынке представлена масса предметов для облегчения процесса приготовления еды. Однако профессиональные повара считают, что в такой утвари на самом деле нет ни капли пользы. Об этом пишет Huffpost.

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Измельчители овощей и трав

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Устройства для измельчения овощей и трав, как считает шеф-повар ресторана The Barrel Room Мануэль Хьюитт, полезны для тех, кто имеет физические особенности. Остальным людям подобные предметы пользы не принесут.

«Эти кухонные гаджеты, выполняющие только одну функцию, просто мешают, и [они] почти никогда не используются из-за своей специализации. Все разнообразные гаджеты в стиле «чоппер» обычно заменяют то, что можно было бы считать базовым навыком владения ножом, и лучше просто использовать нож, а не загромождать кухню пластиковым мусором», — объяснил Хьюитт.

Пресс для чеснока

Шеф-повар ресторана The Oarsman Скотт Смит считает, что от пресса для чеснока больше проблем, чем пользы. В процессе эксплуатации кусочки чеснока вылезают за края устройства. Из-за этого чеснодавилку приходится долго вычищать. Куда проще, заверяет эксперт, самому нарезать продукт.

Рисоварка

Рисоварку сегодня можно по праву назвать одним из самых популярных предметов современной кухни. Однако эксперты считают, что устройство не так функционально, как многие думают.

«[Рисоварки] либо переваривают пищу, либо готовят ее неравномерно. Рис деликатный и требует внимания», — сказал Оскар Гонсалес, директор по продуктам питания и напиткам отеля Hard Rock Hotel New York.

Эксперт призвал домашних кулинаров отказаться от рисоварок в пользу классических способов приготовления этого ингредиента.

Скороварки

Скороварки работают по тому же принципу, что и рисоварки. Однако первые готовят разные блюда, не ограничиваясь одним лишь рисом. Не так давно за рубежом скороварки пользовались большим спросом. Однако эксперт скептически относятся к таким устройствам.

«Их сложнее использовать, чем вы думаете. Если она не настроена на нужную температуру, вы можете испортить еду, а если она плохо закрыта, вы можете серьезно навредить себе», — уверен шеф-повар Джейсон Гольдштейн.

Универсальные сковороды

Ранее в социальных сетях можно было наткнуться на массу красивых фотографий с так называемыми универсальными сковородами. Производители утверждают, что они одинаково эффективны для жарки, тушения, готовки на пару, запекания и многих других способов готовки. Но шеф-повар Кевин Эштон считает, что не все так просто. По его мнению, не все версии универсальной сковороды полезны на кухне.

«Моя главная проблема — плохое распределение тепла, что может быть существенным недостатком для рецептов, требующих точного контроля температуры», — объяснил кулинарный консультант Restaurantji.

Мини-блендеры

Мини-блендеры успели полюбиться поклонникам смузи и прочих напитков. Однако не все эксперты из мира кулинарии спешат его приобретать. Исполнительный шеф-повар ресторана Alta Calidad не видит смысла в покупке такого предмета домой.

Эксперт утверждает, что мини-блендер обладает небольшим функционалом. Другие модели имеют более широкий диапазон скоростей, а также обеспечивают более однородную смесь.

Прессы для бутербродов

Прессы для бутербродов имеют множество поклонников среди домохозяек и тех, у кого нет времени на готовку. Но Гленн Рольник, шеф-повар ресторана Carmine's and Virgil's Real BBQ относит устройство к не самому необходимому на кухне предмету.

Вместо пресса для бутерброда шеф-повар предлагает использовать сковороду с антипригарным покрытием и небольшим прессом для гриля. Гленн Рольник уверен, что такая сковорода отлично подойдет для самых разных бутербродов. А также для жарки овощей.

Кулинарная горелка

Многим наличие на кухне кулинарной горелки кажется чем-то очень экстравагантным. С ее помощью повара подрумянивают и карамелизуют блюда. Тем не менее домашним кулинарам такой предмет вряд ли пригодится.

Кейси Дуди, кондитер ресторана Boka Restaurant Group считает, что кулинарные горелки часто ломаются. Кроме того, баллоны в таких устройствах надо менять, что выливается в кругленькую сумму. Вместо кулинарной горелки эксперт советует использовать настоящую паяльную лампу. Именно с ее помощью Кейси Дуди нагревает нож перед тем, как разрезать торты или пирожные.