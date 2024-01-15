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5 полезных функций чеснокодавки: видео

Чеснокодавка – незаменимый помощник на любой кухне. С её помощью легко и быстро можно выдавить чеснок, не портя руки неприятным запахом. Но на самом деле возможности этого простого приспособления гораздо шире.

Во-первых, с помощью чеснокодавки можно легко колоть орехи со скорлупой. Просто поместите орех между рукоядками чеснокодавки и надавите. Скорлупа треснет, и ядро можно будет легко извлечь.

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Также чеснокодавкой удобно выдавливать косточки из маслин, не повреждая сами плоды. Это позволит быстро подготовить маслины для фарширования или начинки салатов.

Подробнее об остальных полезных функциях чеснкодавки смотрите в видео.

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