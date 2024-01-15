Чеснокодавка – незаменимый помощник на любой кухне. С её помощью легко и быстро можно выдавить чеснок, не портя руки неприятным запахом. Но на самом деле возможности этого простого приспособления гораздо шире.

Во-первых, с помощью чеснокодавки можно легко колоть орехи со скорлупой. Просто поместите орех между рукоядками чеснокодавки и надавите. Скорлупа треснет, и ядро можно будет легко извлечь.

Также чеснокодавкой удобно выдавливать косточки из маслин, не повреждая сами плоды. Это позволит быстро подготовить маслины для фарширования или начинки салатов.

Подробнее об остальных полезных функциях чеснкодавки смотрите в видео.