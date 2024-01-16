Установка и украшение новогодней елки иногда требуют столько усилий, что убирать ее сразу же после праздников не очень хочется. "Почта банк" провел опрос и выяснил, что 37% респондентов не планируют избавляться от главного символа Нового года до конца января, передает Financial One.

Тех, кто отказался от ели и тематического декора после14 января, приуроченного к празднованию Старого Нового года, на 3% больше. Еще 10% опрошенных россиян пока не определились, когда распрощаются с деревом, а 9% и вовсе планируют сделать это в конце зимы.

Остальные 5% респондентов назвали свои даты, например, Крещение и Китайский Новый год, который отмечается в феврале.

В опросе приняли участие около 4000 человек из разных регионов России в возрасте от 25 до 65 лет.