Почему люди одомашнили собак на самом деле
Люди одомашнили собаку тысячи лет назад. За это время она успела стать его лучшим другом. Однако на все существует своя причина.
О том, почему человек на самом деле приручил собаку, пишет DailyMail.
Ученые из Института психолингвистики Макса Планка выдвинули теорию, что древние люди одомашнили псов по определенной причине. По мнению исследователей, все дело в том, что людям нравится то, как собака виляет хвостом. Возможно, первые собачники неосознанно отбирали именно тех особей, которые делали такое движение.
Также известно, что человеческий мозг предпочитает ритмичные стимулы. К таким относится и виляние собакой хвостом.
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