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Почему люди одомашнили собак на самом деле

Люди одомашнили собаку тысячи лет назад. За это время она успела стать его лучшим другом. Однако на все существует своя причина.

Почему люди одомашнили собак на самом деле
© Unsplash.com

О том, почему человек на самом деле приручил собаку, пишет DailyMail.

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Ученые из Института психолингвистики Макса Планка выдвинули теорию, что древние люди одомашнили псов по определенной причине. По мнению исследователей, все дело в том, что людям нравится то, как собака виляет хвостом. Возможно, первые собачники неосознанно отбирали именно тех особей, которые делали такое движение.

Также известно, что человеческий мозг предпочитает ритмичные стимулы. К таким относится и виляние собакой хвостом.

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