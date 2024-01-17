Почему люди одомашнили собак на самом деле

Люди одомашнили собаку тысячи лет назад. За это время она успела стать его лучшим другом. Однако на все существует своя причина.

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О том, почему человек на самом деле приручил собаку, пишет DailyMail.

Ученые из Института психолингвистики Макса Планка выдвинули теорию, что древние люди одомашнили псов по определенной причине. По мнению исследователей, все дело в том, что людям нравится то, как собака виляет хвостом. Возможно, первые собачники неосознанно отбирали именно тех особей, которые делали такое движение.

Также известно, что человеческий мозг предпочитает ритмичные стимулы. К таким относится и виляние собакой хвостом.